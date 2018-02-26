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    Yeni tüzük hazır

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    26.02.2018 - 20:21 | Son Güncelleme:

    9-10 Mart’ta yapılacak kurultay öncesi CHP’nin yeni tüzük taslağına son şekli verildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun görüşüne sunulan taslak, bugünden itibaren il ve ilçe başkanlarına gönderilecek. Tüzüğün dili sadeleştirilirken reform niteliğinde değişiklikler olduğu belirtiliyor.

    CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in başkanlığında devam eden tüzük değişikliği taslağı hazırlıklarında sona gelindi. Daha önce parti teşkilatlarına ve milletvekillerine yazı gönderilerek, tüzük önerileri istenmişti. Partiye sadece il ve ilçe örgütü ile milletvekillerinden değil, çok değişik çevrelerden önerilerin geldiği öğrenildi. Gelen öneriler parti hukukçuları tarafından tasnif edilerek, tüzük taslağı metnine son şekli dün verildi. Taslak metin, görüşünün alınması için CHP Liuderi Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Tüzük taslağı, incelenip yeniden görüş bildirilmesi için bugünden itibaren il başkanları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin elinde olacak. İl başkanları, PM ve vekiller taslağı inceleyerek önerilerini yeniden sunacak.

    SON ŞEKLİ KOMİSYON VERECEK

    Tüzük taslağına son hali, önümüzdeki hafta PM, milletvekilleri ve 81 il başkanlığı temsilcilerinden oluşacak yeni bir komisyon tarafından verilecek. Taslak oluşturulduktan sonra PM, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri 2 Mart’ta CHP Genel Merkezi’nde toplantıya çağrıldı. Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı toplantının ardından 4 Mart’ta da il başkanlarıyla yeni taslak ele alınacak. Her iki toplantıda taslak üzerindeki öneriler ve değişiklikler görüşülecek.

    ÖNCELİK ŞEFFAFLIK

    Yeni tüzük hazırlanırken, CHP’nin önceliğinin şeffaflık ve katılımcılık olduğu belirtiliyor. Tüzükte temel ilkeler yer alırken, ayrıntılı uygulamalar yönetmeliklerle düzenlenecek. Muharrem Erkek, taslağı, “Mevcut tüzüğü daha demokratik hale getirdik. CHP örgüt partisidir. Kurultayımızdan sonra, yeni tüzüğümüzle, örgütümüzle birlikte seçimlere hazırlanmaya başlayacağız” diye anlattı.

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , kemal kılıçdaroğlu , son dakika
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