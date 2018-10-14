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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA
14.10.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Yeni trafik cezaları Meclis’te: 3 kırmızıya 1 ay yasak

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Yeni trafik cezaları Meclis’te: 3 kırmızıya 1 ay yasak

MECLİS bu hafta Karayolları Trafik Yasası ile Lübnan’da BM gücü kapsamında görev yapan Türk askerinin süresinin uzatılması için çalışacak.

Trafik cezalarını yeniden düzenleyen teklif bugün İçişleri Komisyonu’nda görüşülüyor. Teklifin komisyonda kabul edildikten sonra önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor. Muayenesiz araçların cezası 108 liradan 235 liraya çıkarılıyor. Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek. Kamyon ve TIR’larda emniyet şerit ihlaline 488 lira, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235 lira ceza uygulanıyor. İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 lira, yüzde 30-50 aşmada 488 lira, yüzde 50’den fazla aşmada 1002 lira ceza verilecek. İhlal bir yılda beş kez tekrarlanırsa sürücü belgesi bir yıl alınacak. Beş yıl içinde ikinci kez alınanların sürücü belgesi iptal edilecek.

CEP TELEFONUNA 235 LİRA

Sürücüler, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken olduğu gibi kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Bu kurala uymayan sürücülere para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira ceza 235 liraya yükselecek.

‘İZİNSİZ ÇAKAR’A 1002 LİRA

Teklife göre çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazları izinsiz kullananlara 1002 lira ceza kesilecek. Bir yıl içinde üç defa ihlal halinde araçlar 15 gün trafikten men edilecek.

DRİFT VE SPİN CEZASI

Halk arasında ‘spin atma’ veya ‘drift atma’ olarak bilinen; arabanın el freninin çekilmesi, başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi gibi tehlikeli hareketlerin cezası arttırılıyor. Bu eylemlerde 5 bin 10 lira ceza uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak.

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