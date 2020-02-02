Yeni tip corona virüsü tedavisi var mı? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? İşte korona virüsünde son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği corona virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ederken tedavi yönteminde de önemli bir aşama kaydedildi. Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Peki, corona virüsü nedir, nasıl belirtiler gösterir? İşte, tüm detaylar.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü.

Bangkok'daki Rajavithi Hastanesinden doktorlar, yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilere HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karşım uyguladı.

Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi.Söz konusu yöntemin, yeni tip koronaviste uygulanacak kesin bir tedavi yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü." dedi.

Tayland Sağlık Bakanlığıyla yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor. Tayland'da 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor.Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip koronavirüs tedavisi için HIV ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.

AŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti. Çin sağlık yetkilileri bugün coronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Koca açıklamasında “Ülkemizde ise şu ana kadar yeni korona virüs vakası alan hiçbir vatandaşımız olmamıştır. Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. 18 numune negatif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.