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    Yeni tepsisi geldi

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 21:50 | Son Güncelleme:

    HATAY'ın tescilli tatlısı künefenin tanıtımı için Antakya ilçesindeki Ulus Alanı'na yerleştirilen, 'Künefeci Adam' heykelinin çalınan tepsisinin yerine, demirden yapılan yenisi konuldu.

    UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı Gastronomi kenti ilan edilen Hatay'da 17 Nisan'da Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin bakır tepsisi, üç gün sonra çalınmıştı. Polisin yaptığı araştırmada, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş tarafından yerinden sökülerek götürüldüğü belirlenen tepsi bulundu. Eskicilere satılmak üzere çalındığı belirlenen bakır tepsinin zarar gördüğü belirlendi.

    ELYAFTAN KÜNEFE

    Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni künefe tepsisi, belediye çalışanları tarafından elleri boş kalan 'Künefeci Adam' heykelindeki yerine monte edildi. Eski tepsinin bakır olması nedeniyle eskicilere satılmak için çalındığının tespit edilmesinin ardından heykeltıraş Itır Güleryüz, bu kez yeni tepsiyi demirden yaptıklarını söyledi. Yeni tepsinin çalınmaması temennisinde bulunan Güleryüz, “Hatay'ımız künefe ile meşhur. Hatay'ımıza ilk heykeli künefeci olarak yerleştirelim dedik. Şu anki tepsi demir, elyafla künefe dokusu verilmeye çalışıldı. Umarız heykelimize bundan sonra bir zarar gelmez" dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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