'Yeni Sur' görselleri
DİYARBAKIR’ın tarihi merkez Sur ilçesinde süren konut projesinin görselleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Konutlar, Sur koruma imar planına göre 2 katlı olarak tasarlanmış.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin Kasım 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında, Sur’da hendek kazıp döşedikleri patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu büyük hasar gören tarihi Sur ilçesi için hazırladığı, ‘Diyarbakır Suriçi Projesi’nin görsellerini kamuoyuna sundu. Proje görsellerinde, ilçede yapılacak yeni konut ve sokaklar yer aldı. Hem operasyonların yapıldığı bölgede hem de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan mahallelerde inşaatı süren konutlar, Sur koruma imar planına göre 2 katlı.
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