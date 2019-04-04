Yeni sonuçlar bağlayıcı olacak

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) önceki gece olağanüstü toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. YSK Başkanı Sadi Güven, “Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı” dedi.

Güven, YSK kararı gereği seçim sonuçlarına itiraz üzerine yeniden sayımın başlaması halinde durdurulmayıp maddi gerçeğin ortaya çıkması için devam edileceğini açıkladı. YSK’nın bu kararı diğer geçersiz oyların sayımı itirazları için de örnek niteliği taşıyor.

YENİDEN SAYIM SONUCU BAĞLAYICI

YSK, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun, tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar için geçerli olacağına da hükmetti. Başkan Güven, bu konuyla ilgili ilçe seçim kurullarına da yazıyla “Oyları sayın” kararını iletti ve gerekçeli kararın da “bilahare” gönderileceğini bildirdi. Güven, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul kararının ne anlama geldiğini açıklarken şu değerlendirmeleri yaptı:

KESİNLEŞMESİ GEREKMİYOR

“YSK; ‘Kurulumuz 298 Sayılı Yasa’nın 118’inci maddesi gereğince, ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden, anılan maddede belirtilen kurala aykırı verilen İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 2 Nisan tarihli kararının 1’inci maddesinin kaldırılmasına.

SAYIM SONUÇLANDIRILACAK

İlçe seçim kurulunun yeniden sayım kararıyla sayıma başlanılmış ise sayımı sonuçlandırması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecinin işlemesi gerektiğine karar verilmiştir.’ Bu kararı gönderdik. Bu kararın gereği de yapılmaktadır.

İLK DEFA ALINMIŞ KARAR DEĞİL

(Sadece geçersiz oylar mı yeniden sayılacak?) Çoğunlukla öyle. Benim önüme tek tek ilçe seçim kurulu kararları gelmedi. Bana intikal eden bilgiye göre, geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul’daki hadise de budur.

SÜREÇTE YAPILMIŞ İŞLEMLER

YSK olarak biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar veren ilçelerin, sayım işlemini başlatmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamadan sonra durdurulmasının bazı siyasi partilerin leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük. Bundan önceki YSK kararları da bu yönde. Sayım sonucunda sadece itiraz eden siyasi parti açısından değerlendirme yapılmıyor. Tüm siyasi partiler açısından oyların 298’inci Sayılı Kanun’daki geçersiz oy pusulası kriterlerine uygun hem de bizim genelgemize uygun geçersizlik nedenlerinin değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılıyor.

OLAGELEN HADİSELER

Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine sonuçlanmış olabiliyor. Bu nedenle ilçe seçim kurulu kararları uygulamaya başladığı andan itibaren bugüne kadarki YSK uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması yönündedir. İstanbul da bu yönde, buna uygun, bu şekilde diğer yerlerde de incelemeler vardır. Bize henüz bir itiraz intikal etmedi. Bu normal seçim süreci içinde bugüne kadar hep olagelen hadiselerdir. İstanbul, büyükşehir olduğu için biraz öne çıktı. Bu tamamen yasal, itiraz süreci içinde yapılmış iş ve işlemlerdir.”

NEFES KESEN GECE MESAİSİ

KESİN olmayan sonuçlara göre CHP’li aday Ekrem İmamoğlu’nun önde göründüğü İstanbul seçim sonuçlarına AK Parti önceki gün itiraz etmişti. AK Parti’nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti. CHP’nin bu kararlara karşı yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP’nin, “yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına” ilişkin talebini kabul etmişti.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel, geceyarısı YSK’ya başvurdu. Özel, “İstanbul İl Seçim Kurulu’nun itiraz üzerine seçim hukukunda olmayan bir tedbir kararı vererek, tüm sayım işlemlerini durdurduğunu, başlanılan sayımın yarıda kesilemeyeceğini, bütün çuvalların açıldığını ve oy pusulalarının açıkta olduğunu, tedbir kararı verilmesinin seçim hukukuna aykırı olduğunu” savundu ve kaldırılmasını istedi.

1.5 SAATLİK TOPLANTI

Saat 01.00’de yapılan toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Bu toplantının ardından saat 02.25’te YSK Başkanı Güven imzalı açıklama yapıldı. YSK, İstanbul’da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.