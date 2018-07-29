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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
29.07.2018 - 20:25, Son Güncelleme:

Yeni sistemin ilkler MGK’sı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Yeni sistemin ilkler MGK’sı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ilklere sahne olacak.

MGK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 24 Haziran’da hayata geçmesinin ardından bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılacak.

AKAR, İLK KEZ SİVİL

Fuat Oktay’ın “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” olarak ilk kez yer alacağı toplantıya parlamenter sistemin son MGK’sına “Genelkurmay Başkanı” olarak katılan Hulusi Akar da “Milli Savunma Bakanı” sıfatıyla ilk kez sivil katılacak. Yeni yapıda ilk kez
Başbakan ve Başbakan Yardımcıları olmadan toplanacak olan MGK’da Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak yer alacak. Parlamenter sistemin son toplantısına “MİT Müsteşarı” olarak katılan Hakan Fidan da bugünkü toplantıda “MİT Başkanı” titriyle bulunacak.

MİT’İN OPERASYONU

OHAL’in kaldırılmasının ardından yapılacak ilk MGK toplantısında ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturacak. Toplantıda FETÖ ile mücadelede gelinen son durum ve Suriye’deki gelişmeler ele alınacak. Erdoğan’ın bu kapsamda Güney Afika’daki BRICS Zirvesi’nde biraraya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin MGK’ya bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda MİT’in FETÖ’ye yönelik yurtdışındaki çalışmaları masaya yatırılacak. Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde, ABD ile varılan Menbiç anlaşmasındaki son durum, İdlib ve Tel Rifat’taki gelişmeler değerlendirilecek. Terör örgütü PKK ile mücadele toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye karşı düzenlenen operasyonlar konuşulacak.

6 NUMARALI KARARNAME

Yeni sistemde MGK’nın yapısı 6 numaralı kararnameyle düzenlendi. Buna göre MGK, cumhurbaşkanının çağrısıyla eski sistemde olduğu gibi iki ayda bir toplanacak. MGK’ya cumhurbaşkanı olmadığı zamanlarda yardımcısı başkanlık edebilecek. Başbakan ve başbakan yardımcılarının olmadığı yeni dönemde MGK, cumhurbaşkanı başkanlığında, yardımcısı, savunma, içişleri, dışişleri ve Adalet bakanlarıyla, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarından oluşuyor.

YAPTIRIM TEHDİDİ ELE ALINACAK

Toplantıda ABD’nin Rahip Brunson’un yargılanmasına yönelik yaptırım tehditleriyle gerilen Washington-Ankara ilişkileri de değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin kurula bilgi sunması planlanıyor. Toplantıya bu kapsamda MGK üyesi olmayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da davet edilebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile MGK’nın yapısındaki değişiklikle “Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi alınabilecek” maddesi konulmuştu. MGK, 24 Haziran öncesinde son toplantısını 30 Mayıs’ta yaptı. Parlamenter sistemin son MGK’sına Binali Yıldırım, “Başbakan” sıfatıyla son kez katılmıştı.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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