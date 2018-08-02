Yeni sistemin ilk YAŞ’ı: İki komutan 'Or' oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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UĞUR ERGAN - ANKARA
02.08.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Yeni sistemin ilk YAŞ’ı: İki komutan 'Or' oldu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Yeni sistemin ilk YAŞ’ı: İki komutan 'Or' oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dün yapılan ve yaklaşık 2.5 saat süren ilk Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı sonunda iki komutan terfi alarak “or”luğa yükseldi. 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de Orgeneralliğe yükseldi.

BORDO BERELİ TÜMGENERAL

Genelkurmay Harekât Başkanı Tümgeneral Kemal Yeni ile geçen yıl temdit alan 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, terfi alarak korgeneralliğe yükseldi. Yeni’nin terfi almasıyla Harekat Başkanlığı yeniden “kor” seviyesine yükselmiş oldu. Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı da tümgeneralliğe terfi etti. Çorbacı da geçen yıl temdit alan generaller arasındaydı. Geçen yıl temdit alan Tuğgeneral Mustafa Oğuz da “tüm” oldu.

244 GENERAL AMİRAL

Yaş kararları sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 244 olacaktır” açıklamasını yaptı. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in görev süresi 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

Yeni sistemin ilk YAŞ’ı: İki komutan Or oldu

Levent Ergün

KUMPASLA 1.5 YIL HAPİS YATTI, ŞİMDİ TUĞGENERAL

Tuğ”luktan “tüm”lüğe terfi alan Levent Ergün, FETÖ’nün kumpas kurarak yok etmeye çalıştığı TSK’da önemli görevlerde bulunmuş isimlerden biri. Tuğgeneral Ergün, 2012’de FETÖ’nün Balyoz davası kumpasıyla 1.5 yıl hapis yattı. Kumpas ortaya çıkınca, serbest kalan Ergün, özellikle Nusaybin’de terör örgütü PKK’ya karşı yapılan hendek operasyonlarında önemli başarılara imza attı. O dönem Nusaybin operasyonuna komuta eden FETÖ’cü Salih Kırhan’ın terör örgütü PKK’yı tam çembere almamakta ısrar etmesi üzerine bir ayda 60 kadar şehit verildi. Operasyonun başına Tuğgeneral Levent Ergün getirilince kısa sürede terör örgütüne ağır darbe indirildi. FETÖ, Ergün’ü 15 Temmuz sırasında sıkıyönetim komutanları listesinde Ergün’ün adını da ekledi. Sorguya çağrılan Ergün, FETÖ’nün oyunu anlaşılınca yeniden göreve döndü.

BALYOZ VE POYRAZKÖY MAĞDURLARI

Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ’nün Balyoz kumpası mağdurları albaylar Hasan Özyurt ve Ercan Kireçtepe ile Poyrazköy mağduru Mustafa Turhan Ecevit tuğamiralliğe yükseldi.

ASTSUBAYLIKTAN TUĞGENERALLİĞE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı ve bakanlığa götürdüğü Koruma Müdürü Mustafa Köksal ile Özel Kalem Müdürü Remzi Albasan, albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti. Albasan, Kara Kuvvetleri’nde astsubaylıktan subaylığa, albaylıktan da tuğgeneralliğe terfi eden ilk isim oldu. Özel kuvvetler Kurmay Başkanı olan ve FETÖ’nün casusluk kumpasından yargılanan Topçu Kurmay Albay İlkay Altındağ da “tuğ” oldu.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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