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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.07.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Yeni sistemin ilk MGK toplantısı başladı

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Milli Güvenlik Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesinin ardından yeni yapısı ve oturma düzeni içerisindeki ilk toplantısı başladı. 52 yıllık gelenek içinde toplantı masasının sol ilk sırasında bulunan Genelkurmay Başkanı, MGK toplantısında ilk kez bakanlardan sonraki sıralama içinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın ilk kez kurul üyesi olarak katıldığı toplantıda ise Hulusi Akar bu kez Milli Savunma Bakanı yer aldı. Jandarma Genel Komutanı da, kurul üyeliğinden çıkarıldığı için toplantıda yer almadı. yeni oturma düzeni içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, MGK masasının sol üçüncü sırasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan toplantı olması nedeniyle tarihi nitelikte. MGK, 1961 Anayasası'nın 111’inci maddesi gereği olarak çıkarılan 11 Aralık 1962 gün ve 129 sayılı Kanunla kuruldu.

Bu dönemde MGK; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve Çalışma Bakanları ile Kuvvet Komutanlarından oluştu.

MGK'DA 1982 DÜZENİ

MGK'nın yapısı 1982 anayasasında askerin devletteki ağırılğını artıracak şekilde dizayn edildi. MGK; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşturuldu. Böylece 10 üyeli kurulda, görevdeki 5 asker yer aldı. 2003 yılında hayata geçirilen değişiklikle başbakan yardımcıları ve Adalet bakanı kurul üyesi yapılarak sivil sayısı artırıldı. 1983 ile 2011 yılları arasında 5 komutan bir bütün halinde masanın bir yanında oturdu. Bu oturma düzeni, 2011 yılının Ağustos ayında yapılan toplantıda değişti. Genelkurmay Başkanı, masanın sol başında kalırken, kuvvet komutanları ile jandarma genel komutanının bakanlardan sonra yer aldığı bir oturma düzenine geçildi.

Yeni sistemin ilk MGK toplantısı başladı

YENİ SİSTEMDE İLK TOPLANTI

MGK'nın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesinden sonraki ilk toplantısı, saat 15.35'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

YENİ OTURMA DÜZENİ

Sistemin ilk toplantısında, Genelkurmay Başkanı MGK tarihinde ilk kez sol ilk sırada yer almadı. Toplantıda oturma düzeni masada Cumhurbaşkanı'nın sağ ve sol tarafına göre şöyle uygulandı:

Sağ: Fuat Oktay, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Orgeneral Dündar, Koramiral Özbal.

Sol: Aldühamit Gül, Süleyman Soylu, Orgeneral Güler, Orgeneral Küçükakyüz.

TERÖRLE MÜCADELE İLK SIRADA

Toplantıya, kurul üyelerinin dışında aralarında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı güvenlik bürokrasisinden isimler de katıldı. Ancak toplantıya katılan kurul üyesi dışındaki bakan ve bürokratların oy hakkı bulunmuyor.

Toplantının gündeminde; terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele ilk sırada yer alıyor. PKK'nın Suriye kolu YPG ile DAEŞ'e karşı yürütülen mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında görüşülecek. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler toplantıda ele alınacak. MGK, Filistin'de yaşanan gelişmeleri de mercek altına alacak.

Yeni sistemin ilk MGK toplantısı başladı



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