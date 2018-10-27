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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
27.10.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Yeni sistemin ilk kararnamesi... 39 ilin valisi değiştirildi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Yeni sistemin ilk kararnamesi... 39 ilin valisi değiştirildi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni hükümet sisteminde yayınlanan ilk valiler kararnamesinde dokuzu büyükşehir olmak üzere 39 ilin valisi değişti. Merkez valiliğinin kaldırılması nedeniyle görevden alınan 21 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.

- Kararnamenin en büyük sürprizi Ankara ve İstanbul’da yaşandı. Ankara Valisi Ercan Topaca Mülkiye Başmüfettişliği görevine çekildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliği’ne, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliği’ne atandı.

- MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valisi olarak atandı. Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın eşi olan Funda Kocabıyık, 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi’nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005’te sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olan Kocabıyık, 2011’de MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü, 2012’de Temel Eğitim Genel Müdürü, 2016’da ise AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kocabıyık, tek kadın vali olarak görev alırken, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ise merkeze alınarak mülkiye başmüffettişi  yapıldı.

- Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın özel kalem müdürlüğünden TBMM Başkanlığı Başmüşavirliği’ne atanan Mustafa Çiftçi Çorum Valisi oldu.

MERKEZ VALİLİĞİ KALKTI

- Merkez valiliğinin kaldırılması nedeniyle görevden alınan 21 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Başmüfettiş olan valiler arasında dikkat çeken isimlerden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyon Valisi iken 25 askerin şehit olduğu patlama sırasında kendisini ziyarete gelen dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e hediye vermesi ve Sakarya’dayken kendisine ziyarete gelen tarikat mensuplarıyla fotoğraf çektirmesiyle tartışma konusu olmuştu.

- Ankara Valisi Ercan Topaca ise altı ay önce yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Ankara’dan Bursa’ya gitmesi istenen ancak bu görevi kabul etmeyen Topaca, Kanuni Sultan Süleyman’ın Şair Abdülbaki’yi Bursa’ya sürgün göndermesine atıf yaparak önce Kanuni’nin “Bâki bed Bursa’ya red Nefy-i ebed Azm-i bülend” (Huyu kötü olan Baki’yi Bursa’ya sürdüm. Orada devamlı kalsın. Yüksek kararım budur), ardından da Şair Abdülbaki’nin Kanuni Sultan Süleyman tarafından Bursa’ya sürgün edildiğinde söylediği, “Padişahım kararınızda celaliniz açık bir şekilde görülüyor ama unutmayın ki bu dünya geçicidir, bana kalmadığı gibi, size de kalmaz” mesajlarını paylaşmıştı.

- Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da merkeze alınanlar arasında.

- İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara’ya

- Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman’a

- Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray’a

- Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa’ya

- Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum’a

- Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep’e

- Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay’a

- Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’a

- Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri’ye

- Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya’ya

- Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya’ya

- Bolu Valisi Aydın Baruş Malatya’ya

- Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa’ya

- Karabük Valisi Kemal Çeber Rize’ye

- Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya’ya

- Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ’a

- Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon’a

- Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak’a.

    

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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