Yeni sistemin ilk kararnamesi... 39 ilin valisi değiştirildi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni hükümet sisteminde yayınlanan ilk valiler kararnamesinde dokuzu büyükşehir olmak üzere 39 ilin valisi değişti. Merkez valiliğinin kaldırılması nedeniyle görevden alınan 21 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.
- Kararnamenin en büyük sürprizi Ankara ve İstanbul’da yaşandı. Ankara Valisi Ercan Topaca Mülkiye Başmüfettişliği görevine çekildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliği’ne, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliği’ne atandı.
- MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valisi olarak atandı. Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın eşi olan Funda Kocabıyık, 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi’nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005’te sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olan Kocabıyık, 2011’de MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü, 2012’de Temel Eğitim Genel Müdürü, 2016’da ise AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kocabıyık, tek kadın vali olarak görev alırken, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ise merkeze alınarak mülkiye başmüffettişi yapıldı.
- Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın özel kalem müdürlüğünden TBMM Başkanlığı Başmüşavirliği’ne atanan Mustafa Çiftçi Çorum Valisi oldu.
MERKEZ VALİLİĞİ KALKTI
- Merkez valiliğinin kaldırılması nedeniyle görevden alınan 21 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Başmüfettiş olan valiler arasında dikkat çeken isimlerden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyon Valisi iken 25 askerin şehit olduğu patlama sırasında kendisini ziyarete gelen dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e hediye vermesi ve Sakarya’dayken kendisine ziyarete gelen tarikat mensuplarıyla fotoğraf çektirmesiyle tartışma konusu olmuştu.
- Ankara Valisi Ercan Topaca ise altı ay önce yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Ankara’dan Bursa’ya gitmesi istenen ancak bu görevi kabul etmeyen Topaca, Kanuni Sultan Süleyman’ın Şair Abdülbaki’yi Bursa’ya sürgün göndermesine atıf yaparak önce Kanuni’nin “Bâki bed Bursa’ya red Nefy-i ebed Azm-i bülend” (Huyu kötü olan Baki’yi Bursa’ya sürdüm. Orada devamlı kalsın. Yüksek kararım budur), ardından da Şair Abdülbaki’nin Kanuni Sultan Süleyman tarafından Bursa’ya sürgün edildiğinde söylediği, “Padişahım kararınızda celaliniz açık bir şekilde görülüyor ama unutmayın ki bu dünya geçicidir, bana kalmadığı gibi, size de kalmaz” mesajlarını paylaşmıştı.
- Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da merkeze alınanlar arasında.
- İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara’ya
- Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman’a
- Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray’a
- Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa’ya
- Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum’a
- Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep’e
- Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay’a
- Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’a
- Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri’ye
- Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya’ya
- Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya’ya
- Bolu Valisi Aydın Baruş Malatya’ya
- Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa’ya
- Karabük Valisi Kemal Çeber Rize’ye
- Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya’ya
- Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ’a
- Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon’a
- Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak’a.
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