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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ/ANKARA
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni sistemin ilk kalkınma planı tamam

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Yeni sistemin ilk kalkınma planı tamam

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı özelliğini taşıyan 11. Kalkınma Planı, Meclis’te önceki gün 13 saat süren görüşme maratonunun ardından kabul edildi.

Görüşmelere katılan 312 milletvekilinden 268’inin oylarıyla kabul edilen planda, 3 önergeyle son dakika rötuşu da yapıldı. AK Parti’nin önergesiyle plandaki kadın istihdamına ilişkin yüzde 39’luk 2023 hedefi yüzde 34 olarak değiştirildi. AK Parti kaynakları bu son dakika değişikliğine ilişkin “maddi hata düzeltmesi” bilgisini verdi. Aynı önergeyle plandaki, “Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecektir” hedefinin önüne de “Kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde” ifadesi eklendi.
Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranına ilişkin yüzde 10 hedefi ise sehven yazıldığı belirtilerek yüzde 5 olarak değiştirildi.

OKTAY’DAN HUKUK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay planı sunuş konuşmasında, “hukukun üstünlüğü” ve “güçlü demokrasi” vurgusu yaptı. Hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ile temel hak ve hürriyetlerin planın temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Oktay, ülkenin kalkınmasının ancak hukukun üstünlüğüne dayanan, toplumsal düzene ve bireysel haklara saygıyı ilke kabul eden, temel hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren, hak ihlallerine karşı etkili bir şekilde mücadele eden bir yönetim anlayışı ile mümkün olabileceğini söyledi. Oktay, “Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kamu kurumlarının kapasiteleri geliştirilecek ve etkin koordinasyon sağlanacaktır. Yürütmenin hukuka bağlılığı, nesnelliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirilecektir. İdarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde izlenmesine yönelik mekanizmalar artırılacaktır” dedi.
Oktay, planın kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşmasında da, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bu ilk kalkınma planında bulunan hedefler ve uygulamaya konulacak politikalar çerçevesinde Türkiye’yi daha hızlı bir kalkınma ivmesine hep birlikte taşımayı ve el birliğiyle ülkemizin saygın konumunu daha da güçlendirecek adımları atmayı diliyorum” açıklamasını yaptı.

MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Planda AB ile ilgili hiçbir hedefimiz yokmuş gibi hiçbir cümle geçirmemişiz. AB’yi, Avrupa hedefini dışlamak yani Liverpool’la, Manchester United’la, Barcelona’yla oynamak değil de Cidde idman yurduyla futbol oynamak gibi bir şey” görüşünü savundu.
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, “Bu plana göre Türkiye’de 5 milyon kişi yaşamıyor. Türkiye’de 5 milyon mülteci var. Bunların Türkiye’nin kalkınmasına olumlu ya da olumsuz etkisi sıfır mıdır? Bu plan bu konuda sessiz” eleştirisini dile getirdi.

MECLİS TATİLE GİRDİ

TBMM, ikinci yasama yılını tamamlayarak önceki akşam, 1 Ekim’e kadar sürecek yaklaşık 2.5 aylık yaz tatiline girdi. Meclis, finali ise 13 saat süren görüşme maratonunun ardından kabul ettiği 11. Kalkınma Planı ile yaptı. Bu yasama döneminde 104 gün çalışarak 11’i uluslararası sözleşme olmak üzere toplam 37 yasa çıkaran Meclis’in bu dönem çıkardığı yasalar arasında askerliği 6 aya indirerek erken terhislerin önünü açan ve bedelli askerliği de kalıcı hale getiren yasanın yanı sıra trafik cezalarının artırılması ile sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yeni önlemler alınmasını içeren düzenlemeler öne çıktı. Yurtdışı çıkış harçlarını arttırıp Merkez Bankası ihtiyat akçesinin Hazine’ye devrine ilişkin yeni uygulama getiren yasa da yine bu döneme damga vurdu. Çalışmalarının tamamlandığı açıklamalarıyla büyük beklenti yaratan yargı reformu ise yeni döneme kaldı. -Selahattin SÖNMEZ/ANKARA

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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