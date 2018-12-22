Yeni sistemin ilk bütçesi tamam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni sistemin ilk bütçesi tamam
GeriGündem Yeni sistemin ilk bütçesi tamam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN-Turan YILMAZ Hacer BOYACOĞLU/ANKARA  
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni sistemin ilk bütçesi tamam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni sistemin ilk bütçesi tamam

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin, Meclis’te 10 Aralık’ta başlayan görüşmeleri dünkü final oturumuyla tamamlandı.

12 gün süren bütçe maratonu, atanmış bakanlarla milletvekillerinin ilişkilerindeki sorunlar, yeni sistemin TBMM’yi işlevsiz hale getirdiği tartışmaları ve ‘FETÖ’ ile ‘Özal’ atışmalarına sahne oldu.

VEDA KONUŞMASI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım oturumu açış konuşmasında, 68 yıllık parlamenter sistemin ardından 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini belirterek, kendisinin de parlamenter sistemin son Başbakanı ve yeni dönemin de ilk Meclis Başkanı olduğunu söyledi. Yıldırım’ın yönettiği bütçe görüşmelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılırken, hükümeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.

CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2002 - 2007 döneminde kendisinin ekonominin patronu olduğunu söyleyerek, “Hangi beceriksizliği yaptınız da benden sonra ekonomiyi tahrip ettiniz, ekonomiyi iki kere krize soktunuz. Ben olmasaydım, hiçbiriniz burada olmazdınız” dedi. AK Parti’den Naci Bostancı ise Şener’e “Tarihte İsa’dan önce, bir İsa’dan sonra vardır. Sayın Şener o kadar çok ‘ben’ dedi ki, ekonominin Hazreti İsa’sıdır. Öncesi vardır, sonrası vardır” dedi.

MHP adına konuşan Mustafa Kalaycı ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çekerek, bu konuda atılmasını istedikleri adımları sıraladı. İYİ Parti’den Aytun Çıray da yeni sistem eleştirisi yaptı. MHP lideri Bahçeli ise görüşmelere verilen arada gazetecilerin sorusu üzerine Şener’in konuşmasıyla ilgili olarak “Orada MHP’den biri konuşma yapsaydı, ‘otur yerine geç’ derdim” ifadesini kullandı.

FETÖ VE ÖZAL ATIŞMASI

Final oturumu ayrıca AK Parti ile CHP arasında ‘FETÖ’ ve ‘Turgut Özal’ atışmasına sahne oldu. AK Parti’li Bülent Turan, CHP’lilerin Özal’a da diktatör dediğini söyleyince, CHP’li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Özal için “Siyonist uşağı” dediğini savundu. Turan’ın, CHP’nin eski Genel Sekreteri Kasım Gülek’in Fetulah Gülen ile fotoğrafını gösterip, “Okullarının arsasını da Gülek’in eşi bağışlamış” deyince, Özel de, “Gülek 1959’da Genel Sekreterlikten ayrılmış, 1964’de CHP’den istifa etmiş, fotoğraf ise 1967 yılında çekilmiş” dedi ve Erdoğan’ın Zaman Gazetesi’nin 25. yıl dönümü pastasını kesmesi ve Bank Asya’nın açılışındaki fotoğraflarını gösterdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Teröristler kendilerini görüntüleyen TRT dronuna ateş açtı

Kadıköy'de dehşet saçtı! Mahkemede kendini böyle savundu

Alper'in ailesi konuştu: Acun Bey sürekli arıyor

Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur