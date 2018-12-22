Yeni sistemin ilk bütçesi tamam
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin, Meclis’te 10 Aralık’ta başlayan görüşmeleri dünkü final oturumuyla tamamlandı.
12 gün süren bütçe maratonu, atanmış bakanlarla milletvekillerinin ilişkilerindeki sorunlar, yeni sistemin TBMM’yi işlevsiz hale getirdiği tartışmaları ve ‘FETÖ’ ile ‘Özal’ atışmalarına sahne oldu.
VEDA KONUŞMASI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım oturumu açış konuşmasında, 68 yıllık parlamenter sistemin ardından 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini belirterek, kendisinin de parlamenter sistemin son Başbakanı ve yeni dönemin de ilk Meclis Başkanı olduğunu söyledi. Yıldırım’ın yönettiği bütçe görüşmelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılırken, hükümeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.
CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2002 - 2007 döneminde kendisinin ekonominin patronu olduğunu söyleyerek, “Hangi beceriksizliği yaptınız da benden sonra ekonomiyi tahrip ettiniz, ekonomiyi iki kere krize soktunuz. Ben olmasaydım, hiçbiriniz burada olmazdınız” dedi. AK Parti’den Naci Bostancı ise Şener’e “Tarihte İsa’dan önce, bir İsa’dan sonra vardır. Sayın Şener o kadar çok ‘ben’ dedi ki, ekonominin Hazreti İsa’sıdır. Öncesi vardır, sonrası vardır” dedi.
MHP adına konuşan Mustafa Kalaycı ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çekerek, bu konuda atılmasını istedikleri adımları sıraladı. İYİ Parti’den Aytun Çıray da yeni sistem eleştirisi yaptı. MHP lideri Bahçeli ise görüşmelere verilen arada gazetecilerin sorusu üzerine Şener’in konuşmasıyla ilgili olarak “Orada MHP’den biri konuşma yapsaydı, ‘otur yerine geç’ derdim” ifadesini kullandı.
FETÖ VE ÖZAL ATIŞMASI
Final oturumu ayrıca AK Parti ile CHP arasında ‘FETÖ’ ve ‘Turgut Özal’ atışmasına sahne oldu. AK Parti’li Bülent Turan, CHP’lilerin Özal’a da diktatör dediğini söyleyince, CHP’li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Özal için “Siyonist uşağı” dediğini savundu. Turan’ın, CHP’nin eski Genel Sekreteri Kasım Gülek’in Fetulah Gülen ile fotoğrafını gösterip, “Okullarının arsasını da Gülek’in eşi bağışlamış” deyince, Özel de, “Gülek 1959’da Genel Sekreterlikten ayrılmış, 1964’de CHP’den istifa etmiş, fotoğraf ise 1967 yılında çekilmiş” dedi ve Erdoğan’ın Zaman Gazetesi’nin 25. yıl dönümü pastasını kesmesi ve Bank Asya’nın açılışındaki fotoğraflarını gösterdi.
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