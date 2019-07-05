'Yeni sistemin eksikleri vardır giderilecektir'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı toplantıda Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 22 ilin milletvekilleriyle bir araya geldi. 60 milletvekilinin katıldığı toplantı 3.5 saat sürdü.

SURİYELİLERLE İLGİLİ ALGI

Toplantıda milletvekillerinin İstanbul seçimlerinde alınan sonuçta Suriyeli mültecilerle ilgili algının da etkili olduğunu dile getirmesi üzerine Erdoğan, “Suriyelilerle ilgili G-20 Zirvesi’nde yaptığım tüm görüşmelerde liderlere güvenli bölgenin önemini anlattım. Güvenli bölge oluşturulmasının ardından burada yaşayabilecekler, bunu vurguladım” dedi.

HAYATIMA MAL OLSA VAZGEÇMEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ensara verdiği önemin altını çizerek, “Hayatıma da mal olsa ben hiçbir zaman her şeyden vazgeçerim ama ensar ve muhacirden vazgeçmem. Allah’ın Peygamberimizi bize ensar olarak lütfettiğini ve kendisinin de muhacir olduğunu herkes unutuyor. Peygamberimizi de muhacir olarak kovsalar olur muydu?” açıklaması yaptı.

YENİ SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Toplantıda milletvekilleri yeni sistemle ilgili sıkıntılarını gündeme getirerek, “Milletvekillerinin sanki bu sistemde zayıflatıldığı görüşü var. Halk da bunu hissediyor. Vatandaşlar sorunları çözülmediğinde bunun yeni sistemden kaynaklandığını, milletvekillerinin gücünü kaybettiğini düşünüyor ve bunu bize söylüyorlar. Meclis eskisi kadar güçlü değil” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, “Bu sistem birinci yılını tamamladı. 70 yıllık sistemle kıyaslıyorsunuz. Eksiklikleri vardır, giderilecektir ama parlamenter sistemden kat kat daha iyi bir sistemdir. Türkiye’nin büyümesine bu sistem yol açacaktır. Bu sistem zamanla oturacak. Brokrasi arttı diyorsunuz, kaç bakanlıktan kaça düşürdük biliyor musunuz? Biz orada bürokrasiyi azalttığımızı düşünüyoruz, işleyişte sıkıntı var, bunlar da çözülecek. Bakanlıklar tekrar ayrılmayacak” yanıtını verdi.

‘SİYASİ MÜHENDİSLİKLE YOLA ‘SİYASİ MÜHENDİSLİKLE YOLA ÇIKANLAR YİNE HÜSRAN OLACAK’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’la milletvekillerinin toplantısında yeni parti çalışmaları da gündeme geldi. Erdoğan, “Daha önce de ayrılan, kopanlar, yeni parti kuran arkadaşlarımız oldu ama kopanların hiçbiri başarılı olamadı. Siyasi mühendislikle yola çıkanların hepsi şimdiye kadar hüsran oldu. Yine hüsran olacaktır. Biz, yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesi yaptı. Toplantıda Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinin partinin yönetim kademelerinde yeteri kadar yer bulamadıklarını dile getirmeleri üzerine Erdoğan örnekler vererek bunun doğru olmadığını söyledi. Erdoğan, milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelmeye devam edecek. Bir sonraki toplantı yarın İstanbul’da yapılacak.

İKİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Bakan yardımcılarının milletvekillerinden olabilmesinin mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Erdoğan bunun mümkün olmadığını söyledi. Toplantıda Erdoğan’ın sistemin revize edilmesinin ardından bir milletvekilinin ikinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini söylediği de öğrenildi. Cumhurbaşkanı milletvekillerinin bakan ve bürokratlara ulaşamadıklarını iletmeleri üzerine ise gerekli uyarıyı yapacağını dile getirdi.