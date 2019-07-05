'Yeni sistemin eksikleri vardır giderilecektir'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Yeni sistemin eksikleri vardır giderilecektir'
GeriGündem 'Yeni sistemin eksikleri vardır giderilecektir'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem Karakış/ANKARA
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Yeni sistemin eksikleri vardır giderilecektir'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Yeni sistemin eksikleri vardır giderilecektir'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir araya geldiği bir grup AK Parti milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bürokrasinin arttığı eleştirileri üzerine “Bu sistem birinci yılını tamamladı. 70 yıllık sistem ile kıyaslıyorsunuz. Eksiklikleri vardır, giderilecektir ama parlamenter sistemden kat kat daha iyi bir sistemdir. Türkiye’nin büyümesine bu sistem yol açacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı toplantıda Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 22 ilin milletvekilleriyle bir araya geldi. 60 milletvekilinin katıldığı toplantı 3.5 saat sürdü.

SURİYELİLERLE İLGİLİ ALGI

Toplantıda milletvekillerinin İstanbul seçimlerinde alınan sonuçta Suriyeli mültecilerle ilgili algının da etkili olduğunu dile getirmesi üzerine Erdoğan, “Suriyelilerle ilgili G-20 Zirvesi’nde yaptığım tüm görüşmelerde liderlere güvenli bölgenin önemini anlattım. Güvenli bölge oluşturulmasının ardından burada yaşayabilecekler, bunu vurguladım” dedi.

HAYATIMA MAL OLSA VAZGEÇMEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ensara verdiği önemin altını çizerek, “Hayatıma da mal olsa ben hiçbir zaman her şeyden vazgeçerim ama ensar ve muhacirden vazgeçmem. Allah’ın Peygamberimizi bize ensar olarak lütfettiğini ve kendisinin de muhacir olduğunu herkes unutuyor. Peygamberimizi de muhacir olarak kovsalar olur muydu?” açıklaması yaptı.

YENİ SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Toplantıda milletvekilleri yeni sistemle ilgili sıkıntılarını gündeme getirerek, “Milletvekillerinin sanki bu sistemde zayıflatıldığı görüşü var. Halk da bunu hissediyor. Vatandaşlar sorunları çözülmediğinde bunun yeni sistemden kaynaklandığını, milletvekillerinin gücünü kaybettiğini düşünüyor ve bunu bize söylüyorlar. Meclis eskisi kadar güçlü değil” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, “Bu sistem birinci yılını tamamladı. 70 yıllık sistemle kıyaslıyorsunuz. Eksiklikleri vardır, giderilecektir ama parlamenter sistemden kat kat daha iyi bir sistemdir. Türkiye’nin büyümesine bu sistem yol açacaktır. Bu sistem zamanla oturacak. Brokrasi arttı diyorsunuz, kaç bakanlıktan kaça düşürdük biliyor musunuz? Biz orada bürokrasiyi azalttığımızı düşünüyoruz, işleyişte sıkıntı var, bunlar da çözülecek. Bakanlıklar tekrar ayrılmayacak” yanıtını verdi.

‘SİYASİ MÜHENDİSLİKLE YOLA ‘SİYASİ MÜHENDİSLİKLE YOLA ÇIKANLAR YİNE HÜSRAN OLACAK’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’la milletvekillerinin toplantısında yeni parti çalışmaları da gündeme geldi. Erdoğan, “Daha önce de ayrılan, kopanlar, yeni parti kuran arkadaşlarımız oldu ama kopanların hiçbiri başarılı olamadı. Siyasi mühendislikle yola çıkanların hepsi şimdiye kadar hüsran oldu. Yine hüsran olacaktır. Biz, yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesi yaptı. Toplantıda Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinin partinin yönetim kademelerinde yeteri kadar yer bulamadıklarını dile getirmeleri üzerine Erdoğan örnekler vererek bunun doğru olmadığını söyledi. Erdoğan, milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelmeye devam edecek. Bir sonraki toplantı yarın İstanbul’da yapılacak. 

İKİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Bakan yardımcılarının milletvekillerinden olabilmesinin mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Erdoğan bunun mümkün olmadığını söyledi. Toplantıda Erdoğan’ın sistemin revize edilmesinin ardından bir milletvekilinin ikinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini söylediği de öğrenildi. Cumhurbaşkanı milletvekillerinin bakan ve bürokratlara ulaşamadıklarını iletmeleri üzerine ise gerekli uyarıyı yapacağını dile getirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
'Sana sürprizim var' deyip dehşet saçmıştı... "Gerekirse idam edileyim"
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Meteoroloji uyarmıştı.... Aniden bastırdı