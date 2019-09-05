Yeni sisteme ‘uyum’ paketi: Sorunun % 80’i uygulama kaynaklı

ÜÇ KİTAP, BİR BROŞÜR

Partinin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunum yaptığı çalışma için üç kitap, bir de broşür kitapçık hazırlandı. Sunum boyunca üyelere dağıtılan kitaplar, sonra toplandı. Sistemin revizyonunu içeren hazırlıkların, ekim ayı başında kamuoyuna duyurulacağı, Cumhurbaşkanlığı-bakanlıklar-parti ve yasama bağlamında yapılacak düzenlemeleri içerdiği öğrenildi.

ÖNCE ŞİKÂYETLER ALINDI

Sistemle ilgili sorunlar araştırılırken anketler yapıldığı, vatandaş başta olmak üzere bürokrasinin görüş ve eleştirilerinin alındığı öğrenildi. İşleyişten kaynaklanan sorunlar, verimlilik, bürokrasi yaratma, tabandaki sorunlara ulaşma ve çözüm üretme açısından neler yapılması gerektiğine dair başlıklar saptandı. Bakanlıkların resmi verileri incelendi. Bir projenin gerçekleşme süresi ve imzada ne kadar beklediğine ilişkin veriler toplandı. Hangi bakanlıkta tıkanıklık yaşandığına ilişkin saptamalar yapıldı.

DÖRT AYAKLI ÇALIŞMA

Çalışmada kamu kurumu merkez ve taşra teşkilatları incelendi. CİMER’e gelen şikâyetler kategorilerine ayrılarak veri oluşturuldu. Önce aksayan yönler ardından da çözüm önerilerinin yer aldığı metin hazırlandı. Çalışma daha çok Cumhurbaşkanlığı-yasama-hükümet ve parti ilişkileri üzerinden tanımlandı. Bazı üyeler, bu çalışmanın yargı ayağının da olması gerektiğini, burada yaşanan sorunların da kendilerine mal edildiğini anlattılar.

TAŞRA TEŞKİLATI DAHA ADAPTE

Yapılan araştırmalar, sorunların yüzde 80’inin yasal eksiklikten değil Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulama eksikliğinden kaynaklandığını ortaya koydu. Kamu kurumlarının taşra teşkilatlarının yeni sisteme daha kolay adapte olduğu, merkez teşkilatlarında daha fazla sorun yaşandığı saptandı.

Çalışmanın ana başlıkları, kamuoyuyla paylaşılmak üzere bir mini kitapçık haline getirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitapçığın içeriğinin daha kapsamlı olması gerektiğini belirterek, geniş bir özet hazırlanmasını istedi. Bu nedenle kitapçığın yenilenmesine karar verildi.

BAKANLARA TBMM NÖBETİ

Bakanların, parlamento ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vekillerle daha fazla bir araya gelmeleri için TBMM’de haftalık nöbet tutmalarına, bakanlıklarıyla ilgili yasa görüşmelerinde komisyona bizzat katılmalarına karar verildi. Bakan yardımcılarının yetkilerinin arttırılması, tabandan gelen taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi planlandı.