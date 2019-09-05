Yeni sisteme ‘uyum’ paketi: Sorunun % 80’i uygulama kaynaklı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni sisteme ‘uyum’ paketi: Sorunun % 80’i uygulama kaynaklı
GeriGündem Yeni sisteme ‘uyum’ paketi: Sorunun % 80’i uygulama kaynaklı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN - ANKARA
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni sisteme ‘uyum’ paketi: Sorunun % 80’i uygulama kaynaklı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yeni sisteme ‘uyum’ paketi: Sorunun % 80’i uygulama kaynaklı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamadan kaynaklanan sorunlarına çözüm getirmek amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı. Üç uygulama kitabı, bir broşürden oluşan çalışma bir nevi ‘uyum’ paketi niteliği taşıyor ve Cumhurbaşkanlığı-bakanlıklar-parti ve yasama ayağı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna için hazırlanan mini kitapçığı yetersiz buldu. Yapılacak çalışmanın daha ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Broşürün genişletilmesine karar verildi.

ÜÇ KİTAP, BİR BROŞÜR

Partinin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunum yaptığı çalışma için üç kitap, bir de broşür kitapçık hazırlandı. Sunum boyunca üyelere dağıtılan kitaplar, sonra toplandı. Sistemin revizyonunu içeren hazırlıkların, ekim ayı başında kamuoyuna duyurulacağı, Cumhurbaşkanlığı-bakanlıklar-parti ve yasama bağlamında yapılacak düzenlemeleri içerdiği öğrenildi.

ÖNCE ŞİKÂYETLER ALINDI

Sistemle ilgili sorunlar araştırılırken anketler yapıldığı, vatandaş başta olmak üzere bürokrasinin görüş ve eleştirilerinin alındığı öğrenildi. İşleyişten kaynaklanan sorunlar, verimlilik, bürokrasi yaratma, tabandaki sorunlara ulaşma ve çözüm üretme açısından neler yapılması gerektiğine dair başlıklar saptandı. Bakanlıkların resmi verileri incelendi. Bir projenin gerçekleşme süresi ve imzada ne kadar beklediğine ilişkin veriler toplandı. Hangi bakanlıkta tıkanıklık yaşandığına ilişkin saptamalar yapıldı.

DÖRT AYAKLI ÇALIŞMA

Çalışmada kamu kurumu merkez ve taşra teşkilatları incelendi. CİMER’e gelen şikâyetler kategorilerine ayrılarak veri oluşturuldu. Önce aksayan yönler ardından da çözüm önerilerinin yer aldığı metin hazırlandı. Çalışma daha çok Cumhurbaşkanlığı-yasama-hükümet ve parti ilişkileri üzerinden tanımlandı. Bazı üyeler, bu çalışmanın yargı ayağının da olması gerektiğini, burada yaşanan sorunların da kendilerine mal edildiğini anlattılar.

TAŞRA TEŞKİLATI DAHA ADAPTE

Yapılan araştırmalar, sorunların yüzde 80’inin yasal eksiklikten değil Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulama eksikliğinden kaynaklandığını ortaya koydu. Kamu kurumlarının taşra teşkilatlarının yeni sisteme daha kolay adapte olduğu, merkez teşkilatlarında daha fazla sorun yaşandığı saptandı.
Çalışmanın ana başlıkları, kamuoyuyla paylaşılmak üzere bir mini kitapçık haline getirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitapçığın içeriğinin daha kapsamlı olması gerektiğini belirterek, geniş bir özet hazırlanmasını istedi. Bu nedenle kitapçığın yenilenmesine karar verildi.

BAKANLARA TBMM NÖBETİ

Bakanların, parlamento ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vekillerle daha fazla bir araya gelmeleri için TBMM’de haftalık nöbet tutmalarına, bakanlıklarıyla ilgili yasa görüşmelerinde komisyona bizzat katılmalarına karar verildi. Bakan yardımcılarının yetkilerinin arttırılması, tabandan gelen taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi planlandı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Dehşet anları kamerada!
İkiz plakayla milyonluk soygun
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Trump'a aynı şartlar olacak dedim