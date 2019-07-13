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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni sistemde revizyon çalışmaları başladı

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Yeni sistemde revizyon çalışmaları başladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yeni sistemin revizyonu için oluşturulan komisyon, uygulamadaki aksaklıkları tespit etmek için dün ilk toplantısını AK Parti grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile yaptı.

Toplantıda yeni sistemle birlikte TBMM’nin etkisinin azaldığı eleştirisi yapılırken, milletvekilleri ve belediye başkanlarının bakanlara ulaşmada yaşadığı zorluklar gündeme geldi. Bu konuda Meclis’te nöbetçi bakan uygulamasının getirilmesi değerlendirildi.

MECLİS GÜÇLENMELİ

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’li yöneticiler, toplantıda bir yılda yaşanan aksaklıkları teker teker gündeme getirdiler. Toplantıda, Meclis’in daha güçlü olmasının önemi vurgulandı. Milletvekillerinin, vatandaşların taleplerini yerine getiremediği zaman Meclis’in yeni sistem ile zayıfladı algısının oluştuğu belirtildi. AK Parti teşkilatı ve belediye başkanlarının da bakanlara ulaşamadıkları, bu nedenle illerdeki projelerin tamamlanamadığı konusu da gündeme geldi. Meclis’te nöbetçi bakan sisteminin tekrar başlaması ile bu sorunun çözülebileceği de toplantıda değerlendirildi.
Bazı kurmaylar, bürokrasinin azaltılması için bakanlık sayılarının azaltıldığını, fakat bu bir yıllık dönemde bununla ilgili yaşanan sıkıntılar olduğunu da gündeme getirdiler. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın tekrar ayrılmasının önemli olduğu vurgulandı. Atanan bakanların seçimi, Cumhurbaşkanlığı ve parti arasındaki ilişkiler de toplantıda gündeme geldi.

MHP’NİN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yapılan bilgilendirmede, komisyonun bu toplantının ardından diğer parti kurmayları ve bürokratların görüşünü de alacağı belirtildi. Yapılan plana göre komisyon öncelikle MHP’nin görüşlerine başvuracak. Sistemin revizyonu ile partilerin görüşleri dinlendikten sonra vatandaşın bu sisteme ilişkin algısı ve sorun gördüğü uygulama başlıkları, geniş çaplı araştırmayla ortaya çıkarılacak. Komisyon, uygulamadan kaynaklı sorunlar için bürokratların görüşünü de alacak. Görüş ve öneriler dinledikten sonra hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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