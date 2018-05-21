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    Yeni sistem yeni DDK

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    21.05.2018 - 23:55 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) 24 Haziran seçimlerinden sonra yetki alanı ve yapısının genişletilmesi planlanıyor.

    Anayasa değişikliğiyle denetim alanı genişleyen DDK’da yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar son aşamaya geldi.

    Bu çerçevede 1984 yılında kurulan Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yerine yeni denetim modeli devreye girecek. Değişikliğin gerçekleşmesi halinde DDK, bugüne kadar görev alanına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de denetim yapacak. Böylece DDK’nın yargı ve Meclis dışında denetlemediği alan kalmayacak. DDK’nın yapısında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla DDK’ya soruşturmalar konusunda yetki genişlemesine uygun olarak yeni uzmanlar alınması planlanıyor. DDK Başkanı Yunus Arıncı’nın Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tecrübesinin yeni modele geçişte avantaj sağladığı da belirtiliyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun devre dışı kalarak Beştepe’deki denetim modeline entegre edilmesiyle denetimin hızlanması ve çok başlılığın kaldırılması öngörülüyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Devlet Denetleme Kurulu , seçim , gündem
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