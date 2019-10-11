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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni sistem raporu tamam

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Yeni sistem raporu tamam

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci yılında yapılan değerlendirme sonrası oluşturulan raporda, sorunların yüzde 98’inin uygulamadan kaynaklı olduğu belirlendi. Çözüm için kurulacak teknik komisyon, yasama yöntemine karar verecek. Koordinatör bakan yardımcısı uygulamasına geçilecek.

AK Parti Kızılcahamam kampında partililere sunulan rapor önümüzdeki günlerde diğer partilerle paylaşılacak. Rapora göre sistemin olumlu yönleri arasında yönetimde istikrar, seçimlerden sonra hemen hükümetin kurulması, hızlı ve güçlü karar alınması, icraat programları izleme, kademelerde azalma ve yönetimde sadeleşme yer alıyor.

Ekonomik veriler, bütçe kaynaklarının azalması, genel seçimlerin Kasım 2019 yerine Haziran 2018’de yapılması nedeniyle yeni sisteme 17 ay erken geçilmesi, 6 ay süren yerel seçim süreci, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin bölgeye etkisi; yeni sistemin sorun alanları arasında gösteriliyor. Raporda nedenler şöyle sıralanıyor:

“Yasamanın sisteme tam olarak adapte olmaması, yasama ve yürütme arasındaki yetersizlikler, içtüzüğün buna uygun olarak çıkarılamaması, resmi yazışma kültürünün azalması, kurumsal hafızanın korunamaması, bakan yardımcıları arasındaki yetersiz koordinasyon, milletvekili-bakan ilişkisinin yeni sisteme uyum sağlayamaması, mega projeler ve toplumsal olaylar karşısındaki algının yönetilememesi, sistemin tanıtımının yeterince yapılamaması, güncel sorunların sisteme mal edilmesi, beklentilerin yönetilememesi.”

TEKNİK KOMİSYON KURULACAK

Raporda çözüm için önerilere de yer veriliyor. Buna göre hayata geçirilecek yasal düzenlemeleri hangi kurumun yapacağı belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı’nda ‘teknik komisyon’ kurulacak. Bu teknik komisyon, ihtiyaç alanlarında yapılacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle mi yoksa kanun olarak mı çıkacağına karar verecek. Meclis’le işleyişin sağlanması için ‘koordinatör bakan yardımcısı’ uygulaması gelecek. Kanun teklifi görüşmelerinde bakanın bulunması sağlanacak. Müsteşar makamının geri gelmesi ise tekrar tartışılacak konular arasında yer alıyor. Ancak müsteşarlık yerine koordinatör bakan yardımcısı önerisine sıcak bakılıyor.

GENEL MÜDÜRLÜKLER GÜÇLENECEK

Rapordaki bir diğer önemli başlık, genel müdürlük makamının güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık arasındaki işleyişte kurumsallaşma eksiği de aksaklıklar arasında yer alıyor. Çözüm için ise ‘arabulucu bakan’ uygulamasının gelmesi planlanıyor.
Her konuyu Cumhurbaşkanlığı’na sorma eğilimi de en çok tartışılan konu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AK Parti Kızılcahamam kampında yol, baraj, köprü ve özellikle atama gibi konularda bakanlıkların Cumhurbaşkanlığı’nı adres göstererek inisiyatif almadığını belirten partililere “Uygulamada böyle bir şey yok” dedi.

Rapora göre Cumhurbaşkanı’nın bu yıl imzaladığı dosya sayısı, 2 bin 800. Bunların 531’i atama, bu sayıyı karar ve kararnameler takip ediyor. Kurumlarda ise bu yıl vekalet yüzdesi 32.9’dan 45.7’e yükseldi. Hedef yüzde 20’lere düşmesi.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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