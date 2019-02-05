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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni sistem geliyor... Askerlikte 4 temel prensip

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Yeni sistem geliyor... Askerlikte 4 temel prensip

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni askerlik modeli üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bedelli, dövizli, normal askerlik olmak üzere. 6-9-12 ay gibi farklı askerlik türleri üzerinde çalışma var. 4 tane temel prensip var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’nin KONTROLÜNDE OLMALI

“(Güvenli bölge) Dışişleri Bakanımız Washington’a gidecekler. Temel beklentimiz milli güvenliğimizi teminat altına alınacak adımların atılması. 30-35 km gibi rakamlar telaffuz edildi. Bir başka gücün kontrolünde olmamalıdır. Daha önce Afrin, El-Bab’taki süreç Münbiç ve Fırat’ın doğusunda benzer model olmalıdır. Temel beklentimiz bölgenin Türkiye’nin kontrolünde olması. Bunun DSG, YPG gibi örgütlere kalkan olmasına Türkiye müsaade etmeyecektir.

IMF GÜNLERİ GERİDE KALDI

Seçimlerden sonra IMF’ye gideceğine dair rivayetlerin dolandırıldığı görülüyor. Ne iş çevreleri ne de vatandaşlar buna rivayet etmesinler. Algı operasyonudur. Nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz. Türkiye’nin IMF ile ne seçimden önce ne seçimden sonra bir işbirliği söz konusu değildir. Türkiye için IMF günleri geride kalmıştır. Kimse yanlış düşüncede olmasın.

Kalın'dan IMF açıklaması
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OLDUBİTTİYİ REDDEDİYORUZ

(Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşıldığı iddiası) Doğru değil. Müzakereler sürüyor. Oldubittiyle; PYD-YPG’yi koruyan tampon bölge yaklaşımlarını reddediyoruz. Şu veya bu bölge terör örgütünü koruma bölgesi olmayacaktır. ABD ile yapılan müzakerelerin özünü de bu oluşturuyor.

BEDELLİ, DÖVİZLİ, NORMAL ASKERLİK

(Yeni askerlik sistemi) Milli Savunma Bakanımızın sunumunda bir bölüm vardı. Bedelliye 635 bin kişi başvurdu. Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli, dövizli, normal askerlik olmak üzere. 6-9-12 ay gibi farklı askerlik türleri üzerinde çalışma var. 4 tane temel prensip var. Birincisi, öngörülebilirlik; ikincisi ihtiyaçlar; yani TSK’nın temel ihtiyaçları nedir bunların belirlenmesi. Üçüncüsü yükümlülerin ne tür temel eğitim alacağı. Dördüncüsü sistemin bütün olarak sürdürülebilir olması. İlk sonuçlarını kabineye arz ettiler. Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanına sunulacak. Kısa sürede tamamlanınca güzel haberleri paylaşacağız.

MEŞRUİYETİ TANIMA ANLAMINA GELME

(Suriye rejimiyle temaslar söz konusu mu) İstihbarat birimlerimiz Türkiye’nin güvenliği çerçevesinde ve Suriye sahasında yürüttükleri operasyonların emniyeti ve selameti açısından zaman zaman farklı merkezlerle buna Şam da dahil Haseke Kamışlı’daki rejim unsurları da dahil olmak üzere birtakım temaslarda bulunabilirler. Ama bu direkt rejimin meşruiyetini tanıma anlamına gelmez. Daha operasyonel bir ilişkidir.” 

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