‘Yeni sistem bizi endişelendirdi’
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “AK Partili bazı yetkililer şu tarz açıklamalarda bulundular; ‘Eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız...’ AK Parti yöneticilerinin çok geç olmadan hataları için şimdiden tövbe etmelerini bekleriz” dedi.
Karamollaoğlu, Meclis gündemindeki yeni askerlik sistemiyle ilgili de şu değerlendirmede bulundu: “Bu sistem bizi endişelendirmiştir. Türkiye’nin beka sorununun olduğu iddia edildiği, birçok noktadan ülkemizin kuşatma altında olduğu, terör sorununun had safhada olduğu bir süreçte asker azaltılması kesinlikle mantıklı gözükmemektedir. Ülkemizin etrafının ateş çemberi ile sarılı olduğu bir dönemde bu yeni sistemin açacağı zararlar tahminlerin ötesinde olabilir.”
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