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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Yeni seçim olacak gibi çalışıyoruz"

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"Yeni seçim olacak gibi çalışıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,“Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap neydi? Yerel yönetimlerdi. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etap Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleridir. Biz buna sanki seçimlerden hemen sonra, yeni seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Vergi Dairesi’nde uzun yıllar birlikte mesai yaptığı yakın arkadaşı Mehmet Tolga Yıldırım’ın Kadıköy’deki cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’na CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin IMF heyetiyle yaptığı görüşme soruldu. “Bu ilk görüşme değil” diyen Kılıçdaroğlu, “IMF heyeti, iktidarın davetiyle ne zaman Türkiye’ye geliyorsa, sadece iktidarla değil, muhalefet partilerinin temsilcileriyle de görüşüyorlar. STK’lar ile görüşüyorlar. Akademik dünya ile görüşüyorlar. IMF ile görüşmeleri, gizli kapaklı bir görüşme değil. İlk kez yapılan bir görüşme de değil. Hemen hemen her gelişlerinde görüşme yapıldı. Bunu üstü kapalı gizli bir görüşme gibi sunuyorlar. İyi de davet eden kim? Siz davet ettiniz. Görüşen kim? Siz görüştünüz. Bizimle de görüşüyorlar” diye konuştu.

YENİ BİR SİSTEM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in güçlendirilmiş parlamenter sistemi destekleyecekleri yönündeki açıklamasına destek veren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Demokratik parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Parlamentonun daha güçlü olması lazım. Bu demek değildir ki, eski sisteme dönelim. Eski sistem, 12 Eylül askeri darbesiyle farklı bir hukuka teslim edilen sistemdi. Biz bütün dünyanın benimsediği hukuk sistemini benimseyerek, demokratik parlamenter bir sistem istiyoruz. Mahkemelerin bağımsız olduğu, insan haklarının en azından Batı standartlarında olduğu, kadın erkek eşitliğinin olduğu, farklı düşündü diye insanların hapse atılmadığı, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye istiyoruz.”
“CHP - İYİ Parti arasında bir çatlak var mı” sorusuna da Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: “Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap neydi? Yerel yönetimlerdi. Yerel yönetimlerde Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etap nedir? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleridir. Biz buna, sanki seçimlerden hemen sonra yeni seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin farklı siyasi görüşleri var. Ama demokrasi gibi ortak paydamız var. Düşünce özgürlüğü gibi ortak paydamız var. Yargı bağımsızlığı gibi ortak paydamız var. Parlamenter sistemin daha güçlü olması gibi ortak paydamız var.”

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