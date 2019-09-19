Hadi ipucu: Yeni reklam filminde Anıl Piyancı ile birlikte rap yapan ünlü oyuncu kimdir?
Hadi’nin ipuçlarından biri bir reklam filmiyle ilgili oldu. İpucunda yaptığı rapla çok konuşulan bir isim soruldu. Peki, yeni reklam filminde Anıl Piyancı ile birlikte rap yapan ünlü oyuncu kimdir?
İşte, Hadi’nin 19 Eylül tarihli ipucu Yeni reklam filminde Anıl Piyancı ile birlikte rap yapan ünlü oyuncu kimdir? Sorusunun yanıtı
Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir reklam yüzü olduğu giyim markasının yeni reklam filminde farklı olarak rap şarkı söyledi. Tatlıtuğ’un bu performansı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Bir önceki reklam filminde gitar çalmış ve bunun için özel dersler almıştı.
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