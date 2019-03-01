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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ ANKARA
01.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni paket standardı

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Yeni paket standardı

Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanı yüzde 85’e çıkartılıyor, marka logo ve simgeleri kaldırılıyor. Uygulama 5 Temmuz’da başlayacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, sigaralar için yeni paket yönetmeliği hazırladı. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanması beklenen yönetmelikle paketlerin üzerinde markanın logosu, simgesi veya işaretleri bulunmayacak. Uyarı alanlarının yüzde 85’e yükseltileceği standart sigara paketleri ile çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan yeni yönetmeliğe göre paketlerde yapılan değişiklikler şöyle:

Yeni paket standardı

UYARI ALANI YÜZDE 85

Türkiye’de piyasaya sunulan tütün mamullerinin paketlerinin ön ve arka yüzeylerinde yüzde 65 oranında uygulanan fotoğraflı sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85’e çıkarılıyor ve paketin her iki yüzeyine de fotoğraflı uyarı konuluyor. Ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının da yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı getiriliyor. Sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde yer alan ve yüzde 10’unu kaplayan ‘sigara içeriği’ değerleri de kaldırılıyor. Ayrıca paketler renk, yazı ve şekiller dahil olmak üzere tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülüyor. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Marka, paketlerin üzerine yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu standart olacak şekilde, sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacak.

Yeni paket standardı

2020’YE KADAR TAMAMLANACAK

Uygulama 05 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başlayacak, 5 Ocak 2020’den sonra piyasada eski hiçbir ürün kalmayacak. Olan ürünler ise imha edilecek.

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