Yeni öğretmenler sınavdan çaktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni öğretmenler sınavdan çaktı
GeriGündem Yeni öğretmenler sınavdan çaktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Gamze KOLCU/ANKARA
27.07.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

Yeni öğretmenler sınavdan çaktı

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Yeni öğretmenler sınavdan çaktı

Yeni mezun öğretmenler kendi branşlarındaki alan testlerinde çakıldılar. Fen, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerde öğretmenler 50 sorudan ortalamada 10’unu doğru yaptı. Testlerde en başarılılar rehber öğretmenler, en başarısızlar ise fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenleri oldu.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu yayımlandı. Rapora göre, öğretmen olarak atanan genç mezunların kendi branşlarından gelen soruların ancak yarısını doğru cevaplayabildiği ortaya çıktı.

2013 yılından bu yana öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adını taşıyan bir başka sınava daha giriyor. ÖSYM’nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu, üniversite sınavlarında olduğu gibi öğretmenlerin sayısal testlerde başarısız olduklarını gözler önüne serdi. Sınava, 308 bin 125 aday başvurdu. 179 bin 519’u kadın, 81 bin 286’sı erkek olmak üzere toplam 260 bin 805’inin sınavı geçerli sayıldı. 

EN BAŞARILISI REHBER ÖĞRETMENLER
Rapora göre, en başarılı branş psikolojik danışma ve rehberlik oldu. Rehber öğretmenler 50 sorunun 34’üne doğru cevap verdi. 11 bin 872 rehber öğretmen adayının yarıştığı sınavda, 34.88 ortalama elde edildi. Psikolojik danışma ve rehberlik branşını Türkçe takip etti. İki sorunun iptal edildiği Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, 15 bin 864 aday ortalama 29 soruya doğru yanıt verdi. En başarılı olanlardan üçüncü branş ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği oldu. 29 bin 259 öğretmenin ter döktüğü bu sınavda test ortalaması 29.49’a ulaştı. Rehberlik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarını ise okul öncesi öğretmenliği takip etti. Okul öncesi öğretmenleri 50 sorudan yarısından fazlasına cevap vererek ortalamanın üstüne çıktı.

Eğitim uzmanları, söz konusu branşların üniversiteye girişte yüksek puanlarla öğrenci alırken mezun öğrencilerinin başarısının düşmesinin fakültedeki eğitim sisteminden kaynaklandığını belirtti. Eğitimciler, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini de savundular.

EN BAŞARISIZLAR FEN BİLİMLERİNDE
Fen bilimleri ve teknoloji öğretmenleri ortalama 11 soruyu doğru cevaplayabilirken, kimya öğretmenleri kendi branşlarına ilişkin 50 sorudan 14’üne doğru cevap verebildi. Fizik öğretmenleri de 16 doğruyla başarısızlar grubuna girdi. İlköğretim matematik, lise matematik, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri de branşlarına ilişkin sorularına ancak üçte bir oranında doğru cevap verebildi. Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliğinde test ortalaması 11.82; fizik öğretmenliğinde ortalama 16.25; kimya öğretmenliğinde 14.14; matematik öğretmenliği (lise) testinde ortalama 11.97 olarak rapora yansıdı.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti

KPSS alan sınavı bugün ve yarın

İstanbul teftişi

Bir haftada 44 terörist öldürüldü