Yeni nüfus cüzdanı başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimlik başvuru belgeleri
Yeni nüfus cüzdanına başvuranların sayısı, 2018 yılının ilk ayından bugüne kadar toplam 16 milyonu geçti. Peki yeni nüfus cüzdanı başvurusu nasıl yapılacak ve istenilen belgeler neler? İşte, yeni kimlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için bazı detaylar
Yeni kimlik kartına sahip olabilmek için vatandaşların ( 15 yaşından büyük ) yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Yurt içindeki başvurular doğrudan ya da telefonla randevu alınarak yapılabiliyor. Yeni kimlik kartı için randevular, ‘’alo 199’’ çağrı merkezinden ya da ‘’https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr’’ internet sitesinden de alınabiliyor.
Yeni kimlik için başvuru belgeleri
Başvuru için son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için önceki nüfus cüzdanı ya da uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi fotoğraflı bir belgeyle başvuru yapmak yeterli. Başvuru belgesinin bir nüshası da başvuru sahibine verilecek. 15 yaşını tamamlamayan çocukların başvurusu onların velileri ya da vasilleri tarafından yapılacak ve talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamayan çocukların kimlik kartlarında fotoğrafları yer almayacak.
Yeni kimlik kartına sahip olmanın bedeli ne kadar?
Değişim ve doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.
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