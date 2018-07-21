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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.07.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Yeni nüfus cüzdanı başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimlik başvuru belgeleri

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Yeni nüfus cüzdanı başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimlik başvuru belgeleri

Yeni nüfus cüzdanına başvuranların sayısı, 2018 yılının ilk ayından bugüne kadar toplam 16 milyonu geçti. Peki yeni nüfus cüzdanı başvurusu nasıl yapılacak ve istenilen belgeler neler? İşte, yeni kimlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için bazı detaylar

Yeni kimlik kartına sahip olabilmek için vatandaşların ( 15 yaşından büyük ) yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Yurt içindeki başvurular doğrudan ya da telefonla randevu alınarak yapılabiliyor. Yeni kimlik kartı için randevular, ‘’alo 199’’ çağrı merkezinden ya da ‘’https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr’’ internet sitesinden de alınabiliyor.

Yeni kimlik için başvuru belgeleri

Başvuru için son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için önceki nüfus cüzdanı ya da uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi fotoğraflı bir belgeyle başvuru yapmak yeterli. Başvuru belgesinin bir nüshası da başvuru sahibine verilecek. 15 yaşını tamamlamayan çocukların başvurusu onların velileri ya da vasilleri tarafından yapılacak ve talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamayan çocukların kimlik kartlarında fotoğrafları yer almayacak.

Yeni kimlik kartına sahip olmanın bedeli ne kadar?

Değişim ve doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.

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