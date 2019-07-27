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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni nesil meslek liseleri

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Yeni nesil meslek liseleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerini cazip hale getirmek ve olumsuz algıyı kırmak için son birkaç yıldır bu liselerle ilgili çalışmalara ağırlık verdi.

Bakanlık, özellikle yeni yapılan protokollerle alışılagelmiş lise algısının dışında farklı eğitim modelleri içeren liseler açmaya başladı. Birçoğu ilk kez öğrenci alan bu liselerin kontenjanları birinci yerleştirmelerde doldu. Ancak nakil sürecinde okullarda boş kontenjan kalmasa dahi adaylar bu okulları tercih edebiliyor. Çünkü yeni nesil meslek liselerinin mevcut öğrencileri de nakil döneminde başka bir okula geçebiliyor. Yeni nesil liseleri hedefleyenler boş kontenjan olma ihtimaline karşı bu liseleri tercih edebilir. Nakil süreci ise 29 Temmuz’da başlıyor. İşte yeni nesil meslek liseleri...

BURS VE İŞ İMKÂNI

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: MEB ile ASELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl ilk kez öğrenci aldı. Sınav puanına göre öğrenci alan okulun en yüksek yüzdelik dilimi yüzde 0.46, en düşük yüzdelik dilimi ise yüzde 9.75 oldu. Savunma Mekanik Sistemleri ve Savunma Elektronik Sistemleri dalları bulunuyor. Bu iki dala 60’ar öğrenci alınıyor. Eğitim süresi İngilizce hazırlıkla birlikte 5 yıl.
Başarılı öğrencilere ASELSAN tesislerinde staj imkânı sağlanacak. Ayrıca başarılı mezunlara ASELSAN’da istihdam önceliği sağlanabilecek. Üniversitelerde uygun bölümlerde okuyan öğrencilere yükseköğrenim süresince burs da verilecek.

‘KÜÇÜK ÜNİVERSİTELİ’ YETİŞTİRECEK

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: MEB ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek öğretim yılında eğitime başlayacak. Lise ile üniversitenin iç içe olduğu tek okul olan kurumun bir diğer özelliği ise derslere üniversite hocalarının da girecek olması. İlk yılı hazırlık olmak üzere okulun eğitim süresi beş yıl. Yabancı dil eğitimi İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilecek. Öğrenciler denizcilik, elektrik ve elektronik, bilişim teknolojileri alanlarından birini seçebilecek. Her alana 30’ar olmak üzere bu yıl 90 öğrenci alındı. Okulun en yüksek dilimi 1.26, en düşük yüzdelik dilimi 13.71 oldu.

16 TEMATİK LİSE VAR

Tematik liseler, belirli bir meslekte ve birbirini tamamlayan dallarda program uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri. Bunlar, bulunduğu ilde alanıyla ilgili çalışan büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az 10 yıl işbirliği yapıyor. Uçak, kimya, tekstil, elektrik-elektronik, mobilya ve iç mekan tasarımı, ayakkabı ve saraciye teknolojisi gibi alanlarda 16 tematik lise var. Bu liselere kaydolmak isteyen öğrenciler okul yönetim kurulunca değerlendirme sınavına alınıyor. Değerlendirme puanının yüzde 30’u ile merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamından oluşacak puana göre öğrenciler liselere yerleştiriliyor.

 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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