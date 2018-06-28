Yeni mutfak, 375 yeni kapı

300 GÜNDE TAMAMLANACAK: Milletvekillerinin yanı sıra ziyaretçilere ve personele de hizmet veren TBMM mutfağı için 19 Haziran’da ihaleye çıkıldı. Şartnameye göre TBMM üyeleri mutfağında tadilat çalışmaları yapılacak, mutfağın mekanik unsurları ve ekipmanı da elden geçirilecek. İhale sonuçlanıp, sözleşme imzalandıktan sonra 2 gün içinde projeye başlanacak, yer tesliminden itibaren 300 gün içinde ise tüm çalışmaların tamamlanması gerekecek.



791 KAPI ELDEN GEÇİRİLECEK: Bir başka ihaleye göre Meclis’in kapıları da yenilenecek. Toplam 791 ahşap kapıyı ilgilendiren proje kapsamında 375 kapı orjinaline uygun olarak yapılacak. Mevcut kapılardan sökülen aksesuarlar parlatılıp, temizlendikten sonra varsa eksikleri temin edilip, yeni yapılan kapılara takılacak. 122 hasarlı kapının da tamiratı, cilası yapılacak, aksesuarları elden geçirilecek. 294 kapı ise üzerindeki mevcut aksesuarları sökülerek elden geçirilecek.



KULİS BAHÇELERİNE TURNİKE: TBMM kulis bahçelerine ise turnikeler yapılacak. 5 Temmuz’da yapılacak ihaleyle, ana binadaki muhalefet ve iktidar kulis bahçe girişleri turnike geçişlerine göre düzenlenecek.



