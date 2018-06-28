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    Yeni Meclis'te ilginç detay! 'Ahmet' ve 'Mehmet'

    AA
    28.06.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

    Milletvekili seçimleri sonucu oluşan 27. Dönem Meclis'inde 31 milletvekili "Ahmet" ismini taşırken, "Mehmet" ismini taşıyan 27 kişi var.

    24 Haziran seçimleri sonucu oluşan 600 milletvekilli 27. Dönem Meclisi’nde, en fazla Ahmet isimli milletvekili bulunuyor. 31 milletvekili Ahmet ismini taşıyor. Ahmet ismini, TBMM’de 27 Mehmet isimli milletvekili izliyor. 20 milletvekili de Mustafa isminde. Mustafa’yı, Ali, İbrahim, Hasan, İsmail isimleri takip ediyor. Yeni milletvekilleri arasında 12 milletvekili Ali, 8 milletvekili İbrahim, 6 milletvekili Hasan, 3 milletvekili İsmail adında. Kadın milletvekillerinde ise çoğunluk Emine isminde. Meclis'te, 5 Emine, 4 Ayşe, 4 Fatma bulunuyor.

    Etiketler: isim , secim , HABER , haberler , son dakika
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