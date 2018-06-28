Yeni Meclis'te ilginç detay! 'Ahmet' ve 'Mehmet'

24 Haziran seçimleri sonucu oluşan 600 milletvekilli 27. Dönem Meclisi’nde, en fazla Ahmet isimli milletvekili bulunuyor. 31 milletvekili Ahmet ismini taşıyor. Ahmet ismini, TBMM’de 27 Mehmet isimli milletvekili izliyor. 20 milletvekili de Mustafa isminde. Mustafa’yı, Ali, İbrahim, Hasan, İsmail isimleri takip ediyor. Yeni milletvekilleri arasında 12 milletvekili Ali, 8 milletvekili İbrahim, 6 milletvekili Hasan, 3 milletvekili İsmail adında. Kadın milletvekillerinde ise çoğunluk Emine isminde. Meclis'te, 5 Emine, 4 Ayşe, 4 Fatma bulunuyor.