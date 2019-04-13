Yeni kimlikte cilt, aile ve sıra no nasıl sorgulanır?
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, milyonlarca vatandaş yeni kimlik kartını aldı. Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerde cilt, aile ve sıra no gibi bilgilerin yer almaması, vatandaşları bu konuda araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki, yeni kimlikte cilt, aile ve sıra no nasıl sorgulanır?
Eski kimlik kartlarında yer alan cilt, aile ve sıra no gibi bilgiler, birkaç yıldır dağıtımı yapılan yeni çipli kimliklerde yer almıyor. Yeni kimlikte yer almayan cilt, aile ve sıra no gibi bilgileri nasıl öğrenebileceklerini merak eden vatandaşlar bu hususta internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Vatandaşların bir dönem kullandığı kimliklerin ön ve arka yüzünde yer alan "medeni hal", "kan grubu", "bağlı bulunduğu il-ilçe", "doğum yeri", "veriliş nedeni", "aile sıra no" ve "cilt no" gibi gibi bilgiler yeni çipli kimliklerde yer almıyor.
Bu tarz bilgilere, e-Devlet'te "Kimlik Bilgilerim" bölümünden kolayca ulaşabilirsiniz.
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