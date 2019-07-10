Yeni kimlikler ne zamana kadar alınacak?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik yenileme işlemi sürüyor. Hala yeni kimliklerini almayan milyonlarca vatandaş, kimlik yenileme için belirlenen son tarihi ve başvuru işlemi için gerekli olan belgeleri araştırıyor. Peki, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Kimlik yenilerken hangi belgeler gerekli?
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece yeni kimlikler çipli hale geldi. Bugüne kadar 37 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Gözler şimdi sürenin biteceği tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.
BAŞVURU BELGELERİ
Randevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. Yanınızda olması gereken belgeler ise şunlar:
Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.
Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.
HANGİ DURUMDA NELER GEREKİYOR?
Evlilik akdinden sonra kimlik yenilemeniz acil ise eğer belediyenin nikah dairesinin evraklarınızı nüfus müdürlüğüne göndermesini sağlamanız gerekiyor.
Boşanma nedeniyle kimlik değiştirmek isteyenler, başvuru için gerekli belgelerin arasında 'boşanmanın kesinleşmiş kararı' belgesini de bulundurmalı.
Yeni doğan bebeklere kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye de gerek yok. Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmak gerekiyor. Aksi halde, kayıtta gecikildiği için ücret talep edilecektir. Evrak olarak da başvuru yapan anne ya da babanın kimliği ile doğum belgesi yeterli.
ÜCRETİ 22.50 LİRA
Kimlik yenileme: 22.50 TL
Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL
Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL
Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL
Kimlik kaybedilmişse: 45 TL
1 GÜNDE ADRESE TESLİM
Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Nüfus dairesinde gerek görülmesi halinde parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izinin taranarak sisteme kaydedilmesi de gerekebilir. Önceden 15 gün veya 1 ayda postayla adresinize ulaştırılan yeni kimlikler, artık 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.
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