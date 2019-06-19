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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Yeni kimlik kartları nasıl alınır? Kimlik ücreti ne kadar?

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Yeni kimlik kartları nasıl alınır? Kimlik ücreti ne kadar?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarında değişikliğe girilmesi ile, kimliklerini değiştirmeyen vatandaşların konu ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Çipli kimlik olarak da ismi geçen yeni kimlik kartlarının çıkarılması için bazı belgelerin hazırlanarak bankalara para yatırılması gerekiyor. Peki, yeni kimlik kartları nasıl alınır? Kimlik ücreti ne kadar? İşte, yeni kimlik kartı başvurusunda merak edilen bilgiler...

Geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile yeni kimlik kartları yurt genelinde hayata geçmeye başladı. Fakat kimliklerini değiştirmeyerek bazı devlet kurumlarında zorluk yaşayan vatandaşlar, yeni kimlik kartlarının çıkartılması için yapılması gereken işlemleri merak ediyor. Peki, yeni kimlik kartları için ücret ne kadar? İşte, yeni kimlik kartlarının çıkarılması istenen belgeler ve kimlik kartı başvuru ücreti...

YENİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

Genel Müdürlük https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı ya da Alo199 Çağrı Merkezi dışında randevusuz olarak da yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı müracaatı yapılabilir.​

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

KİMLİK KARTINDAKİ ÇİP İÇERİSİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUYOR?

T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik veriler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR?

Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2019 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 22,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 45,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

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