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    Yeni kimlik kartı randevusu nasıl alınır? İşte gerekli belgeler

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 18:43 | Son Güncelleme:

    Yeni kimlik kartı randevusunun nasıl alınacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Eski tip kimliklerini yeni tip çipli kimliklerle değiştirmek isteyen vatandaşların önce randevu alması gerekiyor. Peki, yeni kimlik kartı randevusu nasıl alınır? İşte gerekli belgeler

    Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar. İşte, yeni çipli kimlik kartı için gerekli evraklar.

    YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/" adresinde öğrenebilecek.

    Başvuru sırasında nüfus müdürlüğü personeli, başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarasını sorgulayacak, ardından kimlik kartı bilgileri ve son aldığı kimlik kartı bilgilerini kontrol edecek.

    İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı vb. belgeler ile son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

    Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem sol içi alınacak. Onbeş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek.

    Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıl olacak.

    KİMLİK KARTI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    KİMLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılabilecek.

    Etiketler: kimlik kartı değiştirme , SeoHaber , NoMobil , gündem
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