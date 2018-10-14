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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.10.2018 - 18:44, Son Güncelleme:

Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

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Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Yeni kimlik kartı başvurusunun nasıl yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Eski kimlik kartlarını yenileriyle değiştirmek isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Eski tip kimlik kartlarını, yeni tip çipli kimlik kartlarıyla değiştirmek isteyen vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Yeni kimlik kartı başvurusu yapmak oldukça kolay bir yolla gerçekleşebiliyor. İşte, yeni kimlik kartı başvuru detayları. 

Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

Genel Müdürlük https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı ya da Alo199 Çağrı Merkezi dışında randevusuz olarak da yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı müracaatı yapılabilir.​

Kimlik Kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.

Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

Nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde neden yok?

Kişilerin nüfus olayları ile ilgili yapılan işlemler anlık olarak KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemini kullanan kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığından ve kurum ve kuruluşlarda T.C.kimlik numarası ile iş ve işlemler yürütüldüğünden kimlik kartı yüzeyinde nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

Başvuru esnasında neler yapacağım ve işlemler ne kadar sürüyor?

Başvuru esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.

İmza ve fotoğraf formuna imza alınır, fotoğrafı taranır ve biyometrik veriler (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi) alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Bu esnada teslim edilen PIN zarfında bulunan 6 haneli şifrenin saklanması önemlidir. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmaz ve ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lar kullanılarak değiştirilebilir.

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