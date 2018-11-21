Yeni kimlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler listesi
Yeni kimlik başvurusu yapmak isteyen birçok kişi, bu sürecin nasıl işleyeceğini internet üzerinden öğrenmek istiyor. Bir süre sonra eski kimliklerin tedavülden kalkmasıyla birlikte tam anlamıyla kullanıma geçecek olan yeni kimlik kartı, Nüfus Müdürlükleri üzerinden randevu ile temin edilebiliyor. Peki, yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yeni kimlik başvurusu için hangi belgelere ihtiyaç duyulacağını öncesinden öğrenip ona göre hareket edecek olan birçok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Birçok kişinin kimlik kartını değiştirmek istemesi ve bu nedenle yoğunluğu önleme amacıyla randevu sistemiyle çalışan Nüfus Müdürlükleri, bu randevuyu internet üzerinden ya da çağrı merkezinden verebiliyor.
Yeni kimlik kartı için randevular, ‘’alo 199’’ çağrı merkezinden ya da ‘’https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr’’ internet sitesinden de alınabiliyor.
Yeni kimlik kartına sahip olabilmek için vatandaşların ( 15 yaşından büyük ) yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor.
Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?
Başvuru için son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için önceki nüfus cüzdanı ya da uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi fotoğraflı bir belgeyle başvuru yapmak yeterli olacak.
Başvuru belgesinin bir nüshası da başvuru sahibine verilecek. 15 yaşını tamamlamayan çocukların başvurusu onların velileri ya da vasilleri tarafından yapılacak ve talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamayan çocukların kimlik kartlarında fotoğrafları yer almayacak.
YENİ DOĞAN ÇOCUĞA KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?
Doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve kimlik kartı başvuru esnasında beyan edilen adrese gönderilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.
BAŞVURU NE KADAR SÜRÜYOR?
Başvuru esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.
İmza ve fotoğraf formuna imza alınır, fotoğrafı taranır ve biyometrik veriler (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi) alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.
Bu esnada teslim edilen PIN zarfında bulunan 6 haneli şifrenin saklanması önemlidir. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmaz ve ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lar kullanılarak değiştirilebilir.
KİMLİK KARTI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Maliye Bakanlığınca 2018 yılında kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37,00 TL., uluslararası aile cüzdanı için 98,50 TL değerli kağıt bedeli alınmaktadır.
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