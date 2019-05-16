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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Yeni kimlik başvurusu için randevu nasıl alınıyor? İşte gerekli belgeler

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Yeni kimlik başvurusu için randevu nasıl alınıyor? İşte gerekli belgeler

Yeni dönemde değişikliğe uğrayarak kimlik kartı olarak kullanılacak olan nüfus cüzdanı için başvurular, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün randevu ekranı üzerinden yapılıyor. Yeni kimlik başvurusu için belirtilen kurumlara ücret yatırılması ve başvuruda talep edilen belgelerin teslim edilmesiyle birlikte işlem tamamlanıyor. İşte, yeni kimlik kartı başvurusunda merak edilen adımlar

Randevu sistemi ile çalışan yeni kimlik kartı başvuru işlemi, Alo 199 ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden alınacak randevu ile başlayacak. Kendilerine verilen randevu gününe göre müdürlüklere gidecek olan vatandaşlar, başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, yeni kimlik kartı başvurusu için merak edilen detaylar

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER NELERDİR?

Yeni kimlik kartı için başvurular, randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Vatandaşlar, kimlik değişimi için; Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf hazır bulunduracak.

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YENİ KİMLİK İÇİN NASIL FOTOĞRAF İSTENİYOR?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş, 50 mm x 60 mm boyutlarında ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

KİMLİK KARTINDAKİ ÇİP İÇERİSİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUYOR?

T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik veriler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

KİMLİK KARTI 10 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır.

ÜCRETİ NE KADAR?

Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2019 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 22,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 45,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

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