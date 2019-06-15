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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Yeni keşfedildi... Türkiye'nin sadece o ilçesinde yetişiyor

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Yeni keşfedildi... Türkiye'nin sadece o ilçesinde yetişiyor

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yeni keşfedilen bir bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayvalikensis ismi verilen bitki sadece Ayvalık'ta yetişiyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde konumu, taşıdığı jeolojik, estetik, doğal, tarihi ve kültürel özellikleri ve Türkiye’nin en büyük ve tek deniz parkı olma özelliği olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yeni keşif edilen bir bitkiye ev sahipliği yapıyor. Ayvalık Adaları Tabiat Parkında yeni keşfedilen bitkiye Ayvalikensis ismi verildi.

Yeni keşfedildi... Türkiyenin sadece o ilçesinde yetişiyor
Prof Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Doç. Dr. Selami Selvi tarafından bilimsel bir yayın için yapılan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Çiçekleri isimli çalışmada dünya üzerinde sadece Ayvalık Adaları Tabiat Parkında yetişen ve şimdiye kadar kayıtlara geçmeyen bir bitki türü bulundu. Yapılan çalışmalar ile kayıt altına alınan bitkiye Ayvalikensis ismi verildi.
Yeni keşfedildi... Türkiyenin sadece o ilçesinde yetişiyor
Mart, Nisan aylarında çiçek açan, kumsal ve sahil kenarlarında yetişen çiçekli bitki bilim dünyasında büyük bir ilgi ile karşılandı. Kayıtlara geçen bitki dünya için yeni bir bitki taksonu olarak nitelendiriliyor.
Yeni keşfedildi... Türkiyenin sadece o ilçesinde yetişiyor

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