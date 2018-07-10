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    Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

    hurriyet.com.tr
    10.07.2018 - 00:48 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede 16 Bakan ve 1 Cumhurbaşkanı yardımcısı yer alırken önceki kabinede yer alan 23 isme ise yer verilmedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26 olan bakanlık sayısı 16'ya inmişti.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede 16 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısı yer aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26'dan 16'ya inen bakanların dağılımı şu şekilde oldu:  

    YENİ KABİNE

    - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

    Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

    -Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

    -Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

    - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

    - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan

    KABİNEDE YER ALMAYAN İSİMLER

    Bir önceki kabinede yer alıp yeni kabinede bulunmayan isimler şu şekilde:

    Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki,  Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Ereoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan. 

     

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