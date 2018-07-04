Yeni kabine yeni hesaplar... İşte bakanlık için adı geçen isimler

ÖNÜMÜZDEKİ hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AK Parti kulislerinde gündem oluşturdu. Geçmiş dönemlerde, “seçim bölgesi dengeleri ve deneyimli siyasetçi hesapları” nedeniyle yaklaşık olarak tahmin edilen yeni hükümet üyeleri, ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle eskisi kadar öngörülemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte iyi çalıştığı ve projelerine güvendiği bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve eski siyasetçilerden yeni bir ekip oluşturması bekleniyor.

YARDIMCILARDAN BİRİ KADIN

Erdoğan’ın yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabineye hem de grup yönetimine kadın siyasetçi alacağı belirtiliyor. Daha önce AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın dile getirdiği ve teknik olarak üç milletvekilinin bakan yapılmak üzere istifa etmesine engel olmadığına ilişkin açıklamasına karşın, yeni kabineye milletvekilleri arasından isim alınacağı iddiaları dünden itibaren değişmeye başladı. Bunun yapılması AK Parti açısından özellikle Meclis görevleri konusunda risk oluşturmasa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimseyi istifa ettirmeyeceği ifade ediliyor.

GRUP YÖNETİMİNE ESKİ BAKANLAR

AK Parti’nin, Meclis yönetiminde yer alacak yeni isimler de merak konusu. Erdoğan’ın yeni grup başkanvekiliği görevine Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Bülent Turan ve Özlem Zengin gibi isimleri getireceği iddia ediliyor. TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, yapılacak yeni düzenleme nedeniyle ‘grup başkanı’ seçiminin yapılmayacağı belirtiliyor. Mevcut grup başkanvekilleri ile bazı eski bakanların komisyon başkanı olarak değerlendirilmesi gündemde. AK Parti’nin yeni genel merkez yönetimi, 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongreden sonra değişecek. Erdoğan, yeni MKYK’sının içinden yeni genel başkan yardımcılarını seçecek.

İŞTE BAKANLIK İÇİN ADI GEÇEN İSİMLER

KULİSLERE göre kabine için adı geçen bürokratlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da bulunuyor. Tekin, Özçelik ve Kartal’ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği, İstanbul Valisi’nin İçişleri Bakanı yapılacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alınması durumunda, Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği konuşulurken, Çelik’in Cumnhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını öne sürenler de bulunuyor.

Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.