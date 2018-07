Yeni kabine tarihi Meclis'te

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün yeni kabinesiyle, 23 Nisan 1920’deki Meclis açılışına benzer şekilde, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde cuma namazı kıldı. Erdoğan, daha sonra bakan ve milletvekilleriyle Ulus’taki İkinci Meclis binasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Birinci Toplantısı açılış törenine katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Yeni yönetim sistemimize göre kurduğumuz kabinemizin bu ilk toplantımızı, 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyuz, zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize. 1924’ten itibaren bu binada süren büyük mücadeleyi bir kez daha yâd etmek üzere buradayız.



ATATÜRK’Ü YÂD EDİYORUM

Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Birinci Meclisimizin ve devletimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm milletvekillerimizi, komutanlarımızı, askerlerimizi, gazilerimizi, tüm kahramanlarımızı hayırla yâd ediyorum. 15 Temmuz geldi çattı ve ikinci yıl. Birinci Meclis gazi bir meclisti, şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. Yeni yönetim sistemimizin merkezi olan Beştepe’deki külliyemiz de gazi bir mekândır.



Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyorum, onun için duyguluyum. Bu duygusallığımı hoş görün. Dün bu sıralarda devleti kurtarmak ve istiklali sağlamak için bir araya gelinmişti. Bugün ise Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırarak, en büyük 10 ülkeden biri haline getirmenin kararlılığı ile buradayız. Evlatlarımızın da 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirdiklerinde milletimizin de sevinçlerini bu çatı altında yaşayacaklarına inanıyorum.



Yaşadığımız her hadise bize bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor. Bu bedel kimi zaman Çanakkale’deki gibi topyekün ölümün üzerine yürümektir. Kimi zaman İstiklal Harbi’nde olduğu gibi küllerinden yeniden doğmak mecburiyetinde kalmaktır. Bu bedel kimi zaman darbelere, vesayete, her türlü tuzağa ve oyuna karşı dimdik ayakta durabilmektir. Madem bedel ödüyoruz öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı’nı ziyaret edecek. Köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olan Erdoğan, burada halka hitap edecek.



HEM İNŞA HEM İHYA

Geleceğimizi inşa edeceğimiz, ihya edeceğimiz, okul öncesi eğitim-öğretimden başlayıp üniversite ile devam eden bu süreci hiçbir dönemde olmadığı kadar başarılı şekilde hem inşa hem ihya edeceğiz. Bu dönemin sorumluluğu bu noktada çok çok önemli.”