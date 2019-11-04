Başkan vekili o şoförü böyle savundu: Kendinizi onun yerine koyun...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşkan vekili o şoförü böyle savundu: Kendinizi onun yerine koyun...
GeriGündem Başkan vekili o şoförü böyle savundu: Kendinizi onun yerine koyun...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / DHA
04.11.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Başkan vekili o şoförü böyle savundu: Kendinizi onun yerine koyun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, Beşiktaş'ta dün yaşanan kazanın bir yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiğini iddia etti. Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış" diye cevap verdi.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, Beşiktaş'ta dün yaşanan kazanın bir yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiğini iddia etti. Otobüsteki kameranın bozuk olduğunu söyleyen Pelen "Bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer" dedi.

Beşiktaş'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Necdet Karakuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Karakuş öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Karakuş'un sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİ VİCDANSIZ DEĞİL

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, kazanın bir yolcuyla yaşanan tartışma yüzünden olduğunu iddia etti.

Halk otobüsü şoförlerinin vicdansız insanlar olmadığını ifade eden Pelen, "Bizim bir şoförümüz, hamile bir yolcumuza yardımcı oldu, kalp krizi geçiren bir yolcumuzu ters yoldan hastaneye götürdü. Bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlar değil. Bizim için önemli olan insanlardır" dedi.

OTOBÜSÜN KAMERASI BOZUK   

Kazanın bir yolcuyla şoför arasında yaşanan tartışmanın ardından yaşandığını öğrendiklerini belirten Nihat Pelen, "Şoförle konuşamadık, tam net bir bilgimiz yok ama burada yolcuyla şoför arasında bir kargaşa var. Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez. Öyle bir vicdansızlık olmaz. Bizim şoförlerimiz, Türk insanı bir karıncayı ezmez. Yolcunun şoföre fiziki müdahalesi olduğu açıklamaları var. Ama biz şoförle görüşemedik, net bir şey söyleyemem. Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. Şoför durağa geç geldi diye tartışma olmuş. Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış" diye cevap verdi.

Beşiktaştaki dehşette, otobüs kamerası açıklaması
Beşiktaş'taki dehşette, otobüs kamerası açıklaması
Kaza yapan halk otobüsünün kamera kayıtları bulunamadı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle