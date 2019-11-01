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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni İnsan Hakları Eylem Planı yolda... Dava cepte

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Yeni İnsan Hakları Eylem Planı yolda... Dava cepte

9 Ekim’de mobil platformlarda yerini alan ‘E-Adalet Vatandaş’ uygulamasıyla dava dosyalarına erişim mobil platformlara taşındı. Uygulamadaki ‘duruşmalarım’ mönüsünden davalarla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün.

ADALET Bakanlığı’nca “güven veren ve erişilebilir adalet” hedefiyle hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hayata geçiriliyor. 

Bakanlık bu amaçla bir dizi geniş katılımlı çalıştay düzenleyecek. Elde edilen veriler ışığında Türkiye’nin 2023 vizyonuyla uyumlu bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak. Hükümetin yeni yol haritası niteliğindeki plan kapsamında, AİHM, AYM, Yüksek Yargı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Türkiye kararları, raporları ve tavsiyeleri ile başka ülkelerdeki uygulamaları masaya yatırıldı. Bakanlık, eylem planını da en geniş anlamıyla barolar, sivil toplum kuruluşları ile yetkin bilim insanları, akademisyenler ve tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacak. Eylem planıyla, bireysel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilmesinin hedeflendiği bildirildi.

ÜCRETSİZ E-ADALET VATANDAŞ UYGULAMASI

9 Ekim’de mobil platformlarda yerini alan “E-Adalet Vatandaş” uygulaması ile dava dosyalarına erişim mobil platformlara taşındı. Android ve İOS için hazırlanan yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabilecek, UYAP Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebilecek. Vatandaşlar uygulamayı ücretsiz olarak indirebilecek.

UYGULAMA İLE NELER YAPILABİLİYOR

Kapsamlı olarak hazırlanan uygulama ile birlikte vatandaşlar UYAP Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm bilgileri görebiliyor. Vatandaşlar uygulama içerisinde bulunan iletişim sekmesinden e-posta, telefon ve adres bilgilerini görebiliyor, gerekli durumlarda güncellemelerini yapabiliyorlar. Uygulamadaki, “Dosyalarım” menüsünden, “yargı türü, yargı birimi, dosya durumu, dosya yıl ve dosya sıra” bilgileri filtrelenerek ilgili yargı birimindeki dosyaların güncel durumlarını sorgulama imkânı bulunuyor. “Duruşmalarım” menüsünden ise dosyaları kapsamında vatandaşlar duruşma ve keşif günleri hakkında saat, gün, ay ve yıl olarak ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor. “Ajandam” menüsünden takvim üzerinden aylık olarak sıralanan günlerde dosyayla ilgili gelişmeler görülüyor. İlgili günün üzerine gelindiğinde ise o günle ilgili olarak hangi gelişmenin olduğu sorgulanabiliyor.

 

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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