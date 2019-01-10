Yeni iddia: Kaza yapan trende emniyet vagonu yoktu
BİRLEŞİK Taşımacılık Çalışanları Sendikası, 9 kişinin öldüğü, 86 kişinin de yaralandığı hızlı tren faciasıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.
Yönetmeliğe uyulmadığını iddia eden Sendika Başkanı Hasan Bektaş, “YHT trenlerinde emniyet vagonu yok. Bu yüzden ilk iki sıradaki koltuklara yolcu alınmamalıydı. TCDD, yönetmeliğe aykırı tren işletmeciliği yapılmasından dolayı asli kusurlu ve sorumludur” dedi. 13 Aralık’ta Ankara Marşandiz İstasyonu’nda meydana gelen kazayı tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Bektaş, özetle şu iddiaları dile getirdi:
“Yeniden yapılanma çerçevesinde 2004 yılında TCDD yönetiminin manevracı, makasçı ve gardıfren unvanlı personeli ‘Tren Teşkil Memuru’ adı altında tek unvanda birleştirilmesi ve az adamla çok iş anlayışına denk düşen uygulamaları sonucu çalışanların can güvenliği ortadan kalkarken, demiryollarında tren teşkil memurlarının ölümü ve sakatlanmasıyla sonuçlanan kazalar art arda yaşanmaya başladı.
ASLİ KUSURLU TCDD
TCDD, Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğin 17. maddesine aykırı tren işletmeciliği yapılmasından asli kusurlu ve sorumludur. Bu maddeye göre, trenlerde yolcuların ve trenin emniyetinin sağlanması için emniyet ve işaret vagonları bulunur. Yolcu bulunan ilk vagon ile lokomotif arasında ve yolcu taşıyan son vagon ile arka destek lokomotifi arasında en az bir emniyet vagonu bulunur. Bu vagon genel olarak furgondur. Kompartımanlı vagonlarda ilk iki kompartımana, pulman tipi vagonlarda ilk iki sıradaki koltuklara yolcu bindirilmeyerek emniyet bölmesi olarak kullanılmak şartıyla, ayrıca emniyet vagonu verilmez. Furgon yerine verilen yolcu vagonları için de aynı hükümler uygulanır. Yüksek hızlı trenlerde talimatnamenin bu amir hükmüne uyulmaması, kazada hayatını kaybedenlerin sayısını arttırmıştır. Emniyet için ayrılması gereken ilk iki sıra koltuğun ayrılmaması, paranın insan hayatından daha önemli olmasının sonucudur.
TCDD web sayfasında Başkentray Projesi başlığı altında ‘Sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi’ denilmesine ve sinyalizasyon parası ödenmesine rağmen bu hat, sinyalizasyon sistemi bitirilmeden teslim alınmıştır. AVM ağırlıklı tasarlanan Ankara YHT Garı da bu kazanın oluşumunda fiziki olarak ortam sağladı.” -Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
BEN DEĞİL, MAKASÇI SUÇLU
BAŞKENTTEKİ tren kazası soruşturmasında şüpheli olarak ifadesi alınan ve tutuksuz yargılanan YHT Bölge Müdürü Duran Y., kazanın ana nedeninin makasçı hatası olduğunu iddia etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında makasçı, hareket memuru ve trafik kontrolü tutuklanmıştı. Şüpheli olarak ifadesi alınan 3 birim amirinden Ünal S., kazada ölen makinistlerin hatalı olduğunu savunurken, Duran Y. de ifadesinde geçici görevle Samsun’dan gelen ve gerekli eğitimleri verilmediği ortaya çıkan makasçıyı suçladı. Duran Y., ifadesinde özetle şunları belirtti: “Genelde YHT’lerin şehir arasındaki trafik kontrollerinde uluslararası en üst düzey güvenlik ve sinyalizasyonları vardır ancak olay yeri ile gar arasında bu sinyal sistemi olmadığından demiryollarında yasal geçerliliği olan Ankara Gar ile Sincan arası TMİ (Tren Trafiğinin Merkezden İdaresi) ile trafik kontrollü sağlanır. Türkiye’deki mevcut konvansiyonel hatlarda yüzde 55’in trafiği TMİ ile idare edilmektedir.
Ben kazanın, tren teşkil memurunun (makasçı) 2. hattı 1. hatta bağlaması gereken makası bağlamadığını, buna rağmen hareket memuruna bağlamış gibi teminat vermesi sonucu meydana geldiğini tespit ettim. Trenin makinistinin 1. hatta gitmesi gerekirken makasın bağlanmaması sonucu 2. hatta gittiğini bariz şekilde bilmesi ve acil bir şekilde kumanda merkezine bildirmesi gerekirdi.” - Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
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