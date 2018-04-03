Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz

CHP’Lİ VEKİLE MANKURT ELEŞTİRİSİ

“GEÇTİĞİMİZ günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan biri, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, ‘Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok’ diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile diyor ki ‘Bunlar kötü değil mi dede?’…

Gençler biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, hatta ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. İşte bunlar kimi zaman siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler.

NEREDE BUNUN GENEL BAŞKANI

Nerede bunun genel başkanı? Sen ne diyorsun, nasıl böyle bir şey söylersin diyor mu? Tam aksine. Cepheye sürüyor, arkasından da sufle veriyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasını engellemeye de kalkar. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırıyor. Kılıklar, yöntemler farklı olsa da zihinler hep aynı hastalıkla maluldür. Biz tüm hayatımız boyunca evlatlarımız bu hastalıklı zihniyetin tuzağına düşmesin yani mankurtlaşmasın diye mücadele ettik.

2019’DA TEHDİT ORTADAN KALKACAK

Dünün Türkiyesi için sorun siyasetçilerin kendi aralarındaki tartışmalarından kaynaklanan krizlerdi. Geçtiğimiz 15 yılda sağladığımız istikrar ve güven ortamıyla artık Türkiye’nin böyle bir derdi yok. 2019’daki seçimlerin ardından geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu tehdidi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dünün Türkiyesi için sorun birkaç milyar dolarlık finans oyunlarıyla ekonomisinin alt üst edilebilmesiydi. 2017’de yüzde 7.4 büyüme oranı elde etmiş, ihracatı şubat itibarıyla yıllık 160 milyar doları bulmuş, kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış bir Türkiye’nin artık böyle oyunlara getirilmesi mümkün değildir.

Dünün Türkiyesi için sorun sınırları içinde adeta fink atan terör örgütlerinin bir türlü önüne geçilemeyen eylemleriydi. İşte buraya gelirken son rakamı aldım. Hamdolsun Afrin’de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin’deydik, en üst noktadaydı, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, askerlerimizle orada iç içe olduk. Onlarla protokolü falan hepsini bir kenara koyup hasbıhalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla, zurnayla gitmedik. Askerimizle güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maaşallah dimdik.

EN UFAK BİR SORU İŞARETİ YOK

En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Bugün artık Türkiye terör örgütlerini, sınırlarındaki inlerinde bulup tepesine biniyor. Gabar’da, Cudi’de, Cilo’da, Tendürek’te, Besler Deresi’nde inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Suriye’ye, Afrin’e, Sincar’a kaçtılar. Bağdat yönetimine özellikle söyledik. ‘Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar’da PKK’yı hallederiz.’ Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyoruz.”





EĞİTİMDE İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ

AÇILIŞI yapılan okullardan 25’inin Milli Eğitim Bakanlığı, 7’sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 48’inin ise İstanbul Valiliği öncülüğünde, kurumların ve vatandaşların bağışı olarak İstanbul’a kazandırıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam maliyetlerinin 805 milyon lira olduğunu söyledi. Eğitimde 2002’de iktidara geldikleri zaman ile bugünü kıyaslayan Erdoğan, “Elbette elde ettiğimiz başarılar önemlidir, geldiğimiz yer de küçümsenecek gibi değildir. Fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin, evlatlarına iyi bir eğitim ve öğretim vermek için yaptığı fedakârlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir” dedi.

TULUM OLAYINA FARKLI BAKIYORLAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, törende katılımcılar arasındaki bir kadının okullarda uyuşturucu kullanımını gündeme getirmesi üzerine “Her tür tedbiri alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız olarak tüm emniyet teşkilatımızla okullarımıza gönderdiğimiz tebliğlerle, yeni çıkarmakta olduğumuz yasayla bunları adam öldürmekten daha fazla ceza alacak duruma getiriyoruz. Bugün yarın yasa Meclis’e gelecek” dedi. Erdoğan, bir başka vatandaşın FETÖ terör örgütü mensuplarıyla ilgili sözlerine ise “Nedense bazıları tulum giyme olayına farklı bakıyor, burada tulum giysin diyenler var. Bir oylama, demokratik olarak yapmak lazım” diye yanıt verdi.