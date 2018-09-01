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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan ARTAN - DHA
01.09.2018 - 23:05, Son Güncelleme:

Yeni Havalimanı’na böyle gideceğiz

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Yeni Havalimanı’na böyle gideceğiz

29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na kentin önemli 18 noktasından yapılacak bagajlı otobüs seferlerinin ücretleri belli oldu. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.

AÇILDIĞINDA ilk etapta 660 taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda bagajlı lüks taşımacılık hizmeti verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül tarihinde yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı’na taşımacılık yapacak.

GÜNDE 75 BİN YOLCU

İstanbul’un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri koyuluyor. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alınmayacak.

En çok aracın konulacağı yer 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti 18 TL olacak.

En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti 30 TL olacak.

Diğer hatlar Beylikdüzü TÜYAP, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak. Her 10 dakikada bir kalkış yapacak otobüs hatları da yer alacak.

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim’de hazır hale getirecek ve 29 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 tanesi solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 tanesi de en az 35 koltuk kapasiteli olacak. 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

OTOBÜSLERDE KAMERA OLACAK

Araçlarda kameralar olacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi’ne gönderilecek.

Şöfor üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia (MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik LCD ekran olacak.

Doktor, polis, belediye zabıtası veya denetim görevlisi raporuyla ya da kamera kaydıyla belgelemek şartıyla üçüncü şahıslara fiili saldırıda bulunulması, kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi durumunda işleticiye 2 bin tam İstanbulkart bedeli (5 bin 200 TL) ceza uygulanacak. Tekrarı durumunda ise 3 bin tam İstanbulkart bedeli(7 bin 800 TL) uygulanacak. Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz iptal edilecek.

METROLARDA SON DURUM

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun 2019 sonunda, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun 2020 sonunda açılması bekleniyor.

İHALE 468 MİLYON LİRA

TOPLU taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı. Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20’lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80’lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

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