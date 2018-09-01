Yeni Havalimanı’na böyle gideceğiz
29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na kentin önemli 18 noktasından yapılacak bagajlı otobüs seferlerinin ücretleri belli oldu. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.
AÇILDIĞINDA ilk etapta 660 taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda bagajlı lüks taşımacılık hizmeti verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül tarihinde yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı’na taşımacılık yapacak.
GÜNDE 75 BİN YOLCU
İstanbul’un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri koyuluyor. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alınmayacak.
En çok aracın konulacağı yer 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti 18 TL olacak.
En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti 30 TL olacak.
Diğer hatlar Beylikdüzü TÜYAP, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak. Her 10 dakikada bir kalkış yapacak otobüs hatları da yer alacak.
İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim’de hazır hale getirecek ve 29 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 tanesi solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 tanesi de en az 35 koltuk kapasiteli olacak. 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.
OTOBÜSLERDE KAMERA OLACAK
Araçlarda kameralar olacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi’ne gönderilecek.
Şöfor üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia (MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik LCD ekran olacak.
Doktor, polis, belediye zabıtası veya denetim görevlisi raporuyla ya da kamera kaydıyla belgelemek şartıyla üçüncü şahıslara fiili saldırıda bulunulması, kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi durumunda işleticiye 2 bin tam İstanbulkart bedeli (5 bin 200 TL) ceza uygulanacak. Tekrarı durumunda ise 3 bin tam İstanbulkart bedeli(7 bin 800 TL) uygulanacak. Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz iptal edilecek.
METROLARDA SON DURUM
Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun 2019 sonunda, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun 2020 sonunda açılması bekleniyor.
İHALE 468 MİLYON LİRA
TOPLU taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı. Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20’lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80’lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.
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