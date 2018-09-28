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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.09.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

Yeni havalimanı üstlenici firması İGA o iddialara yanıt verdi

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Yeni havalimanı üstlenici firması İGA o iddialara yanıt verdi

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Aykut Erdoğdu’nun öne sürdüğü asılsız iddialara ilişkin İGA ve hissedarları gerekli tüm yasal yollara başvuracaktır" dedi.

Kadri Samsunlu, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun, Yeni Havalimanı'yla ilgili iddialarına yazılı açıklamayla cevap verdi.

Samsunlu, "Sayın Aykut Erdoğdu tarafından daha önce de ileri sürülen bu iddialar geçmişte de yanıtlanmış ve resmi belgelerle asılsız olduğu kamuoyuna o zaman da belirtilmiştir. Buradan hareketle ortaya yeniden atılan aynı minvaldeki iddialar, 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ve İGA hakkında sürdürülen karalama kampanyasının devamı niteliğindedir.

Tüm propagandanın kamuoyu nezdinde olumsuz algı yaratmak amacını güttüğü açıktır. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki şirketimizin ve pay sahiplerinin yeni havalimanı projesinden 4,5 milyar Avro haksız kazanç elde ettiği iddiası, tamamen gerçek dışı olup ve son derece ağır bir iftiradır. İGA, tüm faaliyetlerini, yer teslimi, kot seviyesi ve kira ödeme takvimine ilişkin hususlar da dahil olmak üzere mevzuata, uygulama sözleşmesine ve ihale şartnamesine uygun olarak gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir" dedi.


DHMİ’NİN KREDİ BORCUNA KEFALETİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Samsunlu, "Haksız kazanç elde etmek bir yana bilakis, İGA ve pay sahipleri projenin yapım aşamasında, uygulama sözleşmesindeki esaslı bazı maddi haklarından feragat etmiştir. Türkiyeyi dünya sivil havacılık sektörünün vazgeçilmez ülkesi yapmayı hedefleyen proje, İGA ve pay sahibi şirketler için milli bir görev niteliğindedir. Bu sebeple de yapılan fedakarlıklar, hiçbir zaman gündeme getirilmemiştir, getirilmesi de düşünülemez.

İddialarda yer aldığı üzere DHMİ'nin kredi borcuna kefaleti kesinlikle söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği'nin 26 Eylül 2018 tarihli basın açıklamasında da belirtildiği gibi, İstanbul Yeni Havalimanı projesinde hazine garantisi de bulunmamaktadır. Bu gerçek gerek medya gerek kamuoyu nezdinde defalarca tekrarlanmıştır" ifadelerini kullandı.


BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK ÖRNEĞİDİR
Yeni havalimanıyla ilgili gerekli testlerin de yapıldığını kaydeden Kadri Samsunlu, "İstanbul Yeni Havalimanı ihalesinin kazanılmasından yer teslimine kadar olan süreçte İGA, gerekli zemin etüdü çalışmaları ile rüzgar dahil sair çevresel etkilerin uluslararası standartlara uygun olarak ölçümlemesini yapmıştır. Bu konuyla ilgili düzenli olarak DHMİ, ilgili diğer resmi kuruluşlar, projeye finansman sağlayan kurumlara bilgi sağlanmıştır. Ne devlet kurumlarının ne de dünyaca saygınlığı bilinen finans kuruluşlarının iddia edilen teknik riskleri ihtiva eden bir projeye finansman temin etmeyeceği aşikardır.

Sadece kulaktan dolma duyumlara dayanan, resmi belgelerle desteklenemeyen iddialarla özverili çalışmaları gölgeleyecek söylemlerde bulunmak, büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Dahası, yöneltilen asılsız iddialar havalimanını 42 ay gibi dünya rekoru bir sürede yetiştiren emekçilere yapılmış bir hakarettir.

Bu minvalde, projenin tamamlanması için bugüne kadar ter döken çalışanlarımızın iş koşullarına yönelik mesnetsiz ithamlar, işçi haklarını koruma kisvesi altında esasen projeye yönelik olarak sergilenen yıkıcı ve provokatif yaklaşımın bir tezahürüdür" dedi.


İGA VE HİSSEDARLARI GEREKLİ TÜM YASAL YOLLARA BAŞVURACAKTIR
Samsunlu, "İGA, İstanbul Yeni Havalimanı projesini bir gurur projesi olarak görmektedir ve bu gurur bir şirkete ya da bir kesime değil, tüm milletimize aittir. Ortak milli kültür ve değerlerimiz, toplumun övünç kaynaklarını engelleyebilecek, onların önüne geçecek her türlü yanlışlığın karşısında durmamızı gerektirir.

İGA şu an yanında bulunan 32 bin işçisiyle ortak kültür ve değerlerimizin bu şekilde istismar edilmesinin karşısında durmaya, istismara engel olmaya devam edecektir. Projeyi ve projeyi gerçekleştirmekte olan şirket ya da pay sahiplerini karalama gayesiyle sayın Aykut Erdoğdu'nun öne sürdüğü ve / veya aynı mantıkla öne sürülen/sürülecek tüm asılsız iddialara ilişkin İGA ve hissedarları gerekli tüm yasal yollara başvuracaktır" açıklamasında bulundu.

 

 

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