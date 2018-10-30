Yeni havalimanı törenle açıldı... Devin adı İstanbul

Erdoğan törende özetle şunları söyledi:

ONA PAHA BİÇİLEMEZ

“İSTANBUL bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Şair ne güzel söylemiş. Bu şehri İstanbul ki bi-mislü bahadır. Bir sengine yekpare, Acem mülkü fedadır. Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında. Hurşıd-i cihan-tab ile tartılsa sezadır. Şimdi bunu, günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olursak: Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçilmez. Tüm Acem mülkü feda olsun, onun tek bir taşına. Öyle bir incidir ki, iki deniz arasında. Yeridir dünyanın güneşiyle tartılsa. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser. İşte bunun için adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun.





BURALARI İYİ BİLİRİM

İstanbul havalimanımızı yapmak için 2013 yılında kolları sıvayıp ihalesini gerçekleştirdiğimizde, pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyorum. Buraları iyi bilirim. Maden ocaklarının olduğu zamanları iyi bilirim. Sayın Binali Yıldırım’la helikopterle birkaç kez buraları dolaştığımızda, ‘Buraları havalimanı yapalım’ dedik. Çevre düzenlemesi yapmak suretiyle, bir taraftan yoldan geçerken, bir taraftan gölleri izleyerek, görerek geçmek insanlara bir başka keyif verecektir.

KONTUAR KONVOYU: CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’na ‘Can’ adlı uçakla geldi. Makam aracıyla İstanbul Havalimanı’nın terminal binasına geçen Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı. Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuklarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuarına gitti. Görevliler de Erdoğan’a, günün anısına biniş kartı verdi. Cumhurbaşkanı, törenin yapıldığı bölümde, açılışa katılan yabancı devlet ve hükümet başkanlarını selamladı. Ardından da aile fotoğrafı çektirildi. Tören için oluşturulan dev sahnede kürsü olarak havalimanının özgün tasarımlı kontrol kulesinin minyatürü hazırlandı. Erdoğan törenin ardından dış hat terminalini gezip bilgi aldı. Türk yıldızları ve Solo Türk açılış öncesi gökyüzünde muhteşem bir gösteriye imza attı.





EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ESER

2015 yılında yer teslimi yapılıp iş başladığında bile bu tereddütler sürüyordu. TV’de kendini beğenen birisi ‘Orası çöker’ diyor. Niye çökermiş, burası çok yumuşak araziymiş. Bu teknolojinin olduğu yerde yumuşak arazi mi olur? İşte buraya çakılan kazıklardan haberin var mı? İşe bunlar teknolojinin verdiği imkândır. Finansından, inşaatına her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır bu eseri tamamladık ve ilk etabını sizlerle birlikte açıyoruz. Havalimanımız önümüzdeki 10 yıl boyunca büyümeye devam edecektir.

ALTERNATİFLİ ULAŞIM SAĞLANACAK

Kendi enerjisini üreten çevreci, engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi hizmet yapacaktır. Her birim son teknolojiyle inşa edilmiştir. Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım sağlanacaktır. Hava trafiği ve güvenliği konusunda da bu projeyle birçok yeniliğe imza atılacak.

BU YÖNTEM İLK KEZ UYGULANDI

Bu proje, yatırım bedeli 10 milyar 247 bin Euro, devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon Euro olmak üzere vergiler hariç toplam 32.4 milyar Euro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. İlk etabın finansmanının 4.5 milyar Euro tutarındaki bölümünü Ziraat Bankası, Halk bankası, Vakıfbank ile üç özel bankamız tarafından karşılanmış olmasını da çok önemli görüyorum. Uluslararası standartta kredi formatına sahip olmasına rağmen, ülkemiz hukukunun geçerliliği ve böyle bir yöntem ilk kez uygulandı.”

GÜZERGÂH DEĞİŞECEK

ERDOĞAN konuşmasında “İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecek” diyerek şöyle devam etti: “Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için, kıtalararası uçuşların güzergâhı da değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe mal olacak bu eserin, ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfi değildir. Türkiye 16 yılda eğitimden, sağlığa, sağlıktan ulaşıma her alanda dev yatırımlarla yaparak kendisini bu geleceğe hazırlamıştır. Sadece havacılık alanında bile başarı hikâyesidir. Büyük yol kat etmiştir. Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı göreve geldiğimizde 26’ydı. 30 ilave yaparak sayıyı 56’ya çıkardık. Projeleri devam edenler buna ilave edildiğinde bu rakam 64’e çıkacaktır. Dünyada destinasyon olarak bir numarayız. Uçulan ülke sayısını da 50’den 122’ye, büyük gövdeli uçak sayısını 162’den 506’ya çıkardık. Tüm bu atılımlar sayesinde havacılık sektörümüzün cirosu, 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir.”

DÜNYAYA ÇAĞRI

“Ne mazisinde sömürge ayıbı ne alnında katliam karası ne yüreğinde beşere dair husumet lekesi bulunmayan bir milletin mensupları olarak bize hüsn-ü niyetle yaklaşan herkesle birlikte yol yürümeye hazırız. Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum. Gelin, hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim. Gelin, düşmanlıklara, savaşlara, acılara, zulümlere değil, sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin, çocuklara, masumlara, mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini insanlığa hep birlikte verelim.”

KAHRAMANLARIMIZI HÜRMETLE YAD EDİYORUM

“MİLLETİMİZİN Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran, yeni devletimizi kuran, ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği, alın teri, kanı olan tüm devlet adamlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzurla yaşaması, devletimizin payidar olması için gerektiğinde hayatlarını feda etme pahasına görev yapan güvenlik güçlerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu ülke için dökülen tek damla alın teri de kan da asla boşa gitmemiştir, boşa gitmeyecektir.”

ADI ÖNCE TABELADA GÖRÜNDÜ

Hasdal-Çatalca yoluna Yeni Havalimanı tabelaları yerleştirildi.

Tören için ayrıca geçici yönlendirme tabelaları konuldu. Yol boyunca aralıklarla Atatürk ve Erdoğan posterleriyle yer aldı.

İsmi önceden açıklanmayan ve merak konusu olan havalimanı terminal girişine tören öncesi ışıklı İstanbul Havalimanı tabelası asıldı. Girişe çok sayıda dilde hoş geldiniz pankartları yerleştirildi.

Terminal binasının kapılarında nazar boncukları dikkat çekti.

Misafirleri THY’nin yeni kıyafetleriyle hostesler karşıladı.

Törenede İngilizce, Arapça. Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Çince çeviri yapıldı.

CUMHURİYET RESEPSİYONU HAVALİMANINDA

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Resepsiyonu’na katılan konuklar yol boyunca havalimanının giriş salonunda yapılana tören alanına ulaşabilmek için 6 güvenlik noktasından geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinden önce Türk jetleri yeni havalimanı üzerinde gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından konuklarıyla birlikte akşam yemeğine geçerken, resepsiyona katılan konuklara, açılışa katılan bakanlar ve İstanbul eski Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Yüksel ev sahipliği yaptı.

Gecenin en renkli konukları arasında , Alman gelin olarak bilinen dizi oyuncusu Wilma Elles ve eşiyle boşanma sürecinde olan Demet Şener dikkat çekti.. Şener, resepsiyona eski AB Bakanı Egemen Bağış ve kuzenı olan eşi Beyhan Bağış’la birlikte katıldı. (Fatma AKSU/İSTANBUL)

KONUK LİDERLER

AÇILIŞA Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlahda katıldı. Tarihi güne ayrıca aralarında İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Slovenya Başbakan Yardımcısı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in de olduğu çok sayıda bakan tanıklık etti.

TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN TÖRENE KATILDI

Törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da katıldılar.



