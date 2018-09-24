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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 22:07, Son Güncelleme:

Yeni havalimanı ne zaman açılacak?

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Yeni havalimanı ne zaman açılacak?

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ne zaman açılacağı ve hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaşım projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış tarihini sorgulayan vatandaşlar konuya dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. Peki, yeni havalimanı ne zaman açılacak?

Sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılacağı tarihe artık çok kısa bir süre kaldı. Uçuş testlerinin yapılmaya başlandığı havalimanının hizmet vermeye başlayacağı tarih çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanının ilk fazının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacağını, söz konusu havalimanında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Havalimanının dört fazda tamamlanacağını anımsatan Turhan, Faz 1'de, yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan ana terminal binası, bir ana hava trafik kontrol kulesi, kuzey-güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde A380 uçaklarının inebileceği donanımda 3,75 kilometrelik ve 4,1 kilometrelik 2 pist, 114'ü ana terminale yaklaşan uçak olmak üzere toplam 347 uçaklık park alanı, hangar, kargo/antrepo, catering, yer hizmetlerini sağlayan havaalanı destek tesisleriyle 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanı bulunduğunu aktardı.

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