Yeni havalimanı iddiaları
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 3. havalimanı inşaatında kamunun zarara uğratıldığını öne sürüp müteahhit firmalar ve kamu görevlileri için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Erdoğdu iddialarını şöyle sıraladı:
DEVLET ZARARA UĞRADI
“Birinci usulsüzlük kalemi işletme süresi ile ilgilidir. İki yıl yer teslimi yapılmadığı için hem inşaat süresi hem işletme süresi iki yıl haksız olarak kamunun aleyhine, işletmecilerin lehine uzatılmış oldu. Yer tesliminin geç yapılması dolayısıyla devlet en az 2 milyar 90 milyon Euro zarara uğratılmıştır.
Ödenmeyen 2 yıllık 2 milyar 90 milyon Euro kira dışında işletmeye geçildikten sonra 2019 ve 2020 yılı kiralarının da 25 yıl ötelenerek süre sonuna eklendiği duyumlarımız vardır. Bu konunun Ulaştırma Bakanı tarafından açığa çıkarılmasını bekliyoruz. Bizim tespitlerimize göre yatırım tutarı ile gerçekleşme arasında 2.5 milyar Euro’luk bir fark bulunmaktadır. Bu halkın cebinden 2.5 milyar Euro alınarak beşli müteahhit ekibine
aktarılması demektir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 6.3 milyar Euro talep garantisi yanında 4.7 milyar Euro da koşulsuz olarak finansman garantisine kefil yapılmıştır. Beşli ekibin aldığı krediler ödenmediği takdirde borç, kamunun üzerine yıkılacaktır.”
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