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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.09.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay: Yeni havalimanı 225 bin kişiye iş sağlayacak

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Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay konuşmasında, havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağını söyledi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda bu yıl 12’ncisi düzenlenen ’İstanbul Airshow’un açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST’in ardından 150’nin üzerinde firma, 40’ın üzerinde hava aracının sergileneceği İstanbul Airshow’un da küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi açısından önemli rol oynadığını söyledi. 

Türk sivil havacılığının son 15 yılda gösterdiği üstün performansla birlikte İstanbul Airshow’un 1996’dan bu yana büyük bir yol kat ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu dönemde İstanbul’un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla aldığı mesafeye dikkat çekti. 

29 Ekim’de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na değinen Fuat Oktay, "Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük üç havalimanından biri olacak İstanbul’un yeni havalimanı geri sayım başladı. 21 Haziran’da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3. havalimanımıza ilk inişini gerçekleştirmişti. Ne kadar güvenli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İnşallah 29 Ekim’da havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete de açılmış olacak. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu önemli eser için hedefimiz 2013’te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır" diye konuştu. 

"TÜRKİYE SÖZ KONUSU PAZAR İÇİN MÜKEMMEL BİR KISTAS OLUŞTURMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü; Ayrıca bu organizasyonun odağını oluşturan Avrasya Havacılık ve havalimanı endüstrisi açısından önemli bir merkez, önemli bir ’hub’, önemli bir geçiş noktası olacak. Bu etkinlikle Avrupa’dan Balkanlara, Asya’ya havacılık ve havalimanları endüstrilerinde uzun sürede birikmiş ve yeni ortaya çıkan tecrübeleri konuşuyor olacağız. Bölgedeki diğer ülkelerden daha önce yeniden yapılandırma dönemine girmiş bir ülke olarak Türkiye söz konusu pazar için mükemmel bir kıstas oluşturmaktadır. Ülkemiz Avrasya’daki havacılık ve havalimanı endüstrisinde önemli bir lider rol üstlenmektedir. Bu rolün bilinciyle Airshow’da yeni teknolojiler inovasyon tabanlı çalışmalara, zenginleştirilmiş bir platform oluşturulması hedeflenmiştir.

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