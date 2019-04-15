15 Nisan güncel hava durumu tahminleri! Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yurt genelinde yağışlı ve serin geçen hafta sonunun ardından yeni haftanın başlamasıyla birlikte, hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Yaşadıkları şehirlerde hafta boyunca nasıl bir hava durumu ile karşılaşacaklarını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin açıkladığı en son hava durumu verilerini sorguluyor. İşte, 15 Nisan hava durumu tahminleri...
Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, bugün Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İşte, il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Kuzey, İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERE AİT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C: Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 15°C: Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
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