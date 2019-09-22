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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
22.09.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

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Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

Eylül ayının ilk haftalarında yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlarla beraber, yeni haftada havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde geçen hafta başlayan yağış, bölge halkına zor anlar yaşatmıştı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Pazartesi günü yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 23 Eylül Pazartesi hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C
Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 27°C
Az bulutlu

MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu

Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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